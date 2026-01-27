Dia de Iemanjá: 2 de fevereiro é feriado no Brasil?

2 de fevereiro é um dos dias em que Iemanjá, a Rainha do Mar, é comemorada / Crédito: FERNANDA BARROS

A Rainha do Mar, Iemanjá, tem data de celebração marcada no calendário em 2 de fevereiro. De matriz africana pela Umbanda e o Candomblé, é um dos principais orixás, que são divindades religiosas. O Brasil comemora a divindade de diferentes formas, variando em cada região e influência religiosa local. Por isso, até mesmo o dia muda em alguns lugares, como Fortaleza, que tem a sua celebração em 15 de agosto.

Apesar de ser um dia marcado de comemorações de canto e louvor à Iemanjá, não é feriado nacional. Em alguns municípios, como a capital gaúcha, Porto Alegre, tem feriado decretado.

Entenda como funciona o feriado nos municípios, assim como a origem da data.

2 de fevereiro: saiba onde é feriado de Dia de Iemanjá O dia 2 de fevereiro é marcado por comemorações religiosas. As regiões do País combinam as festas à Iemanjá com celebrações do calendário católico, como o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, especialmente no Sul do Brasil. Essas diferenças destacam o que é o sincretismo, que representa o somatório de crenças, rituais e valores. Assim, em cada parte do território brasileiro, as comemorações são diferentes e apresentam regionalismo.

Dessa forma, cada uma decide se terá folga para dedicar o dia para os rituais à Iemanjá ou para a figura religiosa comemorada na mesma data. Além do Rio Grande do Sul, que soma mais de 30 com a sua capital, outros estados do Brasil têm feriados municipais. No entanto, nenhum deles é para a Rainha do Mar.

Dia de Iemanjá: entenda a celebração O sincretismo com a figura de Iemanjá marca a diferença de cada celebração no País. Não só as festas e os rituais, mas as datas também podem variar.

Celebrada como um patrimônio cultural imaterial, a tradição mais popular é a vestimenta branca para entregar presentes ao mar, conhecido como o seu lar. Os devotos entregam em barcos ou lançam itens como flores, perfumes e sabonetes para presentear a orixá no litoral. Assim como pode recebê-los, Iemanjá pode rejeitá-los, o que é visto caso retorne para a areia. Além das praias, as homenagens acontecem em terreiros e nas ruas das cidades que celebram. Cada uma faz a sua programação, chamando a atenção de fiéis que desejam fazer parte do momento de devoção.