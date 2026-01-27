Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Iemanjá no RJ em 2026: veja a programação

Dia de Iemanjá no Rio de Janeiro em 2026 tem programação completa; confira

A Praia do Arpoador vestirá azul e branco no dia 2 de fevereiro, momento de celebrar Iemanjá. Confira a programação da celebração da Mãe de todos os Orixás
Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz
Tipo Notícia

O Rio de Janeiro será tomado por fé, tradição e arte popular no dia 2 de fevereiro, durante os festejos para Iemanjá, denominada Rainha do Mar e mãe de todos os orixás. Este ano, o principal evento da cidade, o Dia de Iemanjá no Arpoador, chega à sua 20ª edição.

Além dessa grande celebração, diversas outras atividades ocorrerão em diferentes polos do Rio de Janeiro, com uma programação gratuita e aberta ao público. Confira, a seguir, onde e quando acontecerão as homenagens a Iemanjá.

2 de fevereiro: Dia de Iemanjá 

As festas de Iemanjá acontecem anualmente em todo o País, celebrando a força da “Rainha do Mar”, orixá que faz parte das religiões de matriz africana no Brasil, como o candomblé e a umbanda.

No Rio de Janeiro, a tradicional Praia do Arpoador, situada entre Copacabana e Ipanema, torna-se o ponto de encontro de milhares de devotos para o cortejo e a entrega de oferendas. Vestindo azul e branco, o público leva flores, perfumes e pedidos ao mar.

A escolha do dia 2 de fevereiro carrega um forte simbolismo histórico, pois no catolicismo celebra-se nesta mesma data o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também de Nossa Senhora das Candeias.

Essa correlação surgiu através do sincretismo religioso, uma forma que os africanos escravizados encontraram para manter o culto aos seus orixás durante o período colonial.

Festejos de Iemanjá no Rio de Janeiro 2026

Dia de Iemanjá e outros festejos à rainha do mar são realizados no Rio de Janeiro; veja cronograma Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Embora a fé seja uma só, as festividades para homenagear Iemanjá se espalham por diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Confira os principais eventos:

Na Zona Sul, acontece o festejo mais famoso e movimentado da cidade: o Dia de Iemanjá no Arpoador. A programação no local é extensa, começando pela manhã com a Feira Crespa e culminando no final da tarde com o cortejo que leva as oferendas até as águas da Praia do Arpoador.

Já na região central, o destaque é o Presente de Iemanjá dos Filhos de Gandhy, que este ano celebra o tema “50 anos de história e cultura afro-brasileira”.

O ritual começa com um cortejo que parte da sede do Afoxé, na Rua Camerino, e percorre as ruas do Centro carioca até chegar à Praça Mauá, nas proximidades do Museu do Amanhã. 

Além desses dois grandes polos, a cidade ainda conta com o Festival Iemanjá Carioca, oferecendo atividades multiculturais durante os dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro no Teatro Municipal Carlos Werneck de Carvalho, no Flamengo.

Programação do Dia de Iemanjá no Arpoador 2026

O Dia de Iemanjá no Arpoador é fruto da colaboração entre o Instituto Floresta, Samba Jongo Produções, Marcos André e a Rede de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio.

O evento conta ainda com o suporte acadêmico da Universidade Federal Fluminense (UFF) e a fundamental liderança espiritual de Pai Dário e do Ilê Axé Onixêgun.

Confira programação completa da 20ª edição:

10h: Ínicio da Feira Crespa – Gastronomia, moda e artesanato (Parque Garota de Ipanema). Até às 22h.

11h: Roda com o Grupo Orin Dudu e lideranças religiosas – Ritmos e danças do Candomblé.

15h: Concentração do Cortejo na Estátua do Tom Jobim.

16h: Saída do Cortejo com oferendas – Liderado por Ogan Kotoquinho, Pai Dário e Ilê Axé Onixêgun.

16h30: Entrega do Presente às Águas na Pedra do Arpoador.

17h: 

  • Festival de Curimbas e Rodas Culturais – Ciranda, Coco e Samba de Roda com Cia de Aruanda, Jongo do Vale do Café, Tia Ira Rezadeira, Afoxé Filhas de Gandhy e Yza Diordi.
  • Homenagem dos Surfistas – Oferendas de flores no mar.
  • Ínicio das Giras de Umbanda na areia – Com a participação de 20 terreiros (Org: Instituto Carta Magna da Umbanda). Até às 21h.

19h30: Roda de Umbanda com Tião Casemiro.

20h: Show com o grupo Samba de Caboclo – Participação especial de Nina Rosa e Marcos André.

21h30: Mutirão de Limpeza das praias e pedras com o público (Org: Pedra do Arpoador Conservação).

22h: Encerramento.

