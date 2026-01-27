Dia de Iemanjá no RJ em 2026: veja a programação

Celebração ao Dia de Iemanjá, na praia do Arpoador, em 2024. Veja como será o cortejo deste ano: / Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Rio de Janeiro será tomado por fé, tradição e arte popular no dia 2 de fevereiro, durante os festejos para Iemanjá, denominada Rainha do Mar e mãe de todos os orixás. Este ano, o principal evento da cidade, o Dia de Iemanjá no Arpoador, chega à sua 20ª edição. Além dessa grande celebração, diversas outras atividades ocorrerão em diferentes polos do Rio de Janeiro, com uma programação gratuita e aberta ao público. Confira, a seguir, onde e quando acontecerão as homenagens a Iemanjá.

2 de fevereiro: Dia de Iemanjá As festas de Iemanjá acontecem anualmente em todo o País, celebrando a força da “Rainha do Mar”, orixá que faz parte das religiões de matriz africana no Brasil, como o candomblé e a umbanda. No Rio de Janeiro, a tradicional Praia do Arpoador, situada entre Copacabana e Ipanema, torna-se o ponto de encontro de milhares de devotos para o cortejo e a entrega de oferendas. Vestindo azul e branco, o público leva flores, perfumes e pedidos ao mar. A escolha do dia 2 de fevereiro carrega um forte simbolismo histórico, pois no catolicismo celebra-se nesta mesma data o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também de Nossa Senhora das Candeias.

Embora a fé seja uma só, as festividades para homenagear Iemanjá se espalham por diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Confira os principais eventos: Na Zona Sul, acontece o festejo mais famoso e movimentado da cidade: o Dia de Iemanjá no Arpoador. A programação no local é extensa, começando pela manhã com a Feira Crespa e culminando no final da tarde com o cortejo que leva as oferendas até as águas da Praia do Arpoador. Já na região central, o destaque é o Presente de Iemanjá dos Filhos de Gandhy, que este ano celebra o tema “50 anos de história e cultura afro-brasileira”.

O ritual começa com um cortejo que parte da sede do Afoxé, na Rua Camerino, e percorre as ruas do Centro carioca até chegar à Praça Mauá, nas proximidades do Museu do Amanhã. Além desses dois grandes polos, a cidade ainda conta com o Festival Iemanjá Carioca, oferecendo atividades multiculturais durante os dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro no Teatro Municipal Carlos Werneck de Carvalho, no Flamengo. Programação do Dia de Iemanjá no Arpoador 2026 O Dia de Iemanjá no Arpoador é fruto da colaboração entre o Instituto Floresta, Samba Jongo Produções, Marcos André e a Rede de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio.