MC Tuto é preso em flagrante após atropelar jovem em Barueri

MC Tuto é preso em flagrante após atropelar jovem em BarueriO cantor, conhecido pela música ‘Barbie’, circulava em área proibida para veículos na madrugada deste sábado, 24, quando o acidente aconteceu
O artista Emerson Teixeira Muniz, que ganhou reconhecimento com o nome artístico MC Tuto, foi preso em flagrante por volta da meia-noite deste sábado, 24, envolvido em um atropelamento no centro de Barueri (SP). A vítima, de 20 anos, foi encaminhada ao Hospital Sameb Central.
De acordo com informações iniciais, o cantor estaria gravando um videoclipe e trafegava em área proibida para a circulação de veículos. A ocorrência foi atendida por guardas civis, enquanto MC Tuto foi conduzido à delegacia.
O caso foi registrado pela Delegacia Sede de Barueri como “tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo”, informou nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP).
O jovem envolvido no acidente permanece internado e uma solicitação de exames periciais foi realizada ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML).
Até a publicação desta matéria, o perfil do cantor ainda não compartilhou posicionamento oficial relacionado à ocorrência. O espaço segue aberto para atualizações.
MC Tuto é preso em flagrante: quem é o cantor?
Aos 25 anos, o funkeiro, nascido na capital de São Paulo, ganhou fama entre o público brasileiro com a música “Barbie”. O single é fruto de uma parceria com outro artista, o DJ Glenner, incluindo um clipe musical lançado em 2024.
Em sua rede social, MC Tuto soma mais de 4 milhões de seguidores e compartilha registros sobre o estilo de vida. Não é possível, atualmente, comentar em suas publicações.
MC Tuto é preso em flagrante: veja na íntegra nota da SSP
Confira a seguir o informe enviado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) sobre o caso:
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após atropelar um pedestre, por volta da meia-noite deste sábado (24), no centro de Barueri. A ocorrência foi atendida por guardas civis e a vítima, um homem de 20 anos, encaminhada ao Hospital Sameb Central, onde permaneceu internada.
O motorista foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao IML e o caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia Sede de Barueri.