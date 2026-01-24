MC Tuto é preso em flagrante após atropelar jovem em Barueri

O artista Emerson Teixeira Muniz, que ganhou reconhecimento com o nome artístico MC Tuto, foi preso em flagrante por volta da meia-noite deste sábado, 24, envolvido em um atropelamento no centro de Barueri (SP). A vítima, de 20 anos, foi encaminhada ao Hospital Sameb Central. De acordo com informações iniciais, o cantor estaria gravando um videoclipe e trafegava em área proibida para a circulação de veículos. A ocorrência foi atendida por guardas civis, enquanto MC Tuto foi conduzido à delegacia.

O caso foi registrado pela Delegacia Sede de Barueri como “tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo”, informou nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O jovem envolvido no acidente permanece internado e uma solicitação de exames periciais foi realizada ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta matéria, o perfil do cantor ainda não compartilhou posicionamento oficial relacionado à ocorrência. O espaço segue aberto para atualizações.