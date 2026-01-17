Morre Erlan Bastos, ex-apresentador de telejornal policial no Ceará

Morre o jornalista Erlan Bastos, ex-apresentador de telejornal policial do Ceará / Crédito: Reprodução/ Instagram @erlan_pi

Morre Erlan Bastos, ex-apresentador do programa Balanço Geral Ceará, da TV Cidade (Record). A informação foi divulgada pela NC TV Amapá, seu atual local de trabalho, neste sábado, 17. Leia nota de pesar na íntegra

"Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado. Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá. Com coragem, compromisso com a verdade e uma postura firme diante dos fatos, ele deu voz a denúncias, provocou reflexões e fortaleceu o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização, justiça e cidadania.