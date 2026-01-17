Morre Erlan Bastos, ex-apresentador de telejornal policial no Ceará

Morre Erlan Bastos, ex-apresentador de telejornal policial no CearáNC TV Amapá, grupo onde ele trabalhava, comunicou a morte do jornalista Erlan Bastos neste sábado, 17 de janeiro, por meio das redes sociais
Morre Erlan Bastos, ex-apresentador do programa Balanço Geral Ceará, da TV Cidade (Record). A informação foi divulgada pela NC TV Amapá, seu atual local de trabalho, neste sábado, 17.
Leia nota de pesar na íntegra
"Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado.
Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá.
Com coragem, compromisso com a verdade e uma postura firme diante dos fatos, ele deu voz a denúncias, provocou reflexões e fortaleceu o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização, justiça e cidadania.
Sua presença era intensa, sua fala era direta e seu trabalho, necessário. Erlan não se acomodava. Questionava, investigava e seguia em frente, sempre com o olhar atento às demandas da sociedade amapaense.
Sua atuação elevou o debate público e reforçou a importância de um jornalismo independente, responsável e comprometido com o interesse coletivo.
A partida inesperada e precoce deixa um vazio imenso, na redação, nas telas, no jornalismo e em todos que acreditam na força da informação como agente de transformação.
Mas seu legado permanece vivo: nas reportagens, nas denúncias reveladas, na coragem que inspirou colegas e na consciência crítica que ajudou a despertar.
Erlan Bastos parte cedo demais, mas deixa uma história que não será esquecida. Nossa solidariedade à família, aos amigos, aos colegas de trabalho e a todo o povo do Amapá".