Fronteira do Brasil com Venezuela está calma e aberta, diz Múcio

O ministro da Defesa José Múcio informou que a fronteira do Brasil com a Venezuela está tranquila e sob monitoramento, durante a coletiva após a segunda reunião da cúpula do governo brasileiro / Crédito: Reprodução/ Canal Gov

O ministro da Defesa José Múcio informou neste sábado, 3, que a movimentação na fronteira do Brasil com a Venezuela está tranquila com baixo fluxo de trânsito e sob monitoramento, após o ataque dos Estados Unidos contra o país venezuelano. LEIA MAIS | Trump diz que EUA vão controlar e vender petróleo da Venezuela



Durante a coletiva também foi comunicado que um grupo de 100 brasileiros que realizavam turismo na Venezuela conseguiu cruzar a divisa de volta ao Brasil de forma tranquila, contando com a atuação da cônsul-geral na fronteira. As informações sobre a situação da divisa entre os países sul-americanos foi repassada depois de uma segunda reunião da cúpula do governo brasileiro, realizada às 17h, de hoje, 3, para atualizar a situação da Venezuela. As reuniões contaram com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por videoconferência, que está na Reestinga da Marambia, no litoral do estado do Rio de Janeiro. A cúpula do governo brasileiro realizou na manhã deste sábado a primeira reunião.

Após a segunda reunião, o ministro reiterou que não há restrições e as fronteiras permanecem abertas, permitindo que brasileiros retornem ao País com auxílio diplomático, se necessário. Depois do 1° encontro da manhã, José Mucio falou que não há necessidade de reforçar a segurança na fronteira.

O ministro destacou que há 200 agentes das forças armadas brasileiras na fronteira, além de 2.300 em Roraima e um total de 10 mil na Amazônia, que segundo ele, são um contingente suficiente para garantir a segurança.

