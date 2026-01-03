Infiltrado da CIA, abrigo frustrado: como EUA atacaram a Venezuela e prenderam Maduro

Boa parte do mundo foi pega de surpresa ao acordar neste sábado, 3, com a notícia da invasão da Venezuela pelos Estados Unidos e da captura do ditador venezuelano, Nicolás Maduro. Mas o governo americano já queria ter realizado a operação antes mesmo da virada do ano, plano que precisou ser adiado pelas condições meteorológicas, segundo declarações do presidente americano, Donald Trump. A ação militar ocorreu após tentativas frustradas de negociação para que o líder venezuelano se rendesse. Paralelamente à tentativa de diálogo, porém, Washington já traçava as estratégias para um eventual ataque, que teria sido planejado com a ajuda de uma fonte da CIA (agência de inteligência americana) dentro do governo de Maduro.

Segundo o jornal The New York Times, essa fonte teria ajudado a monitorar os passos do ditador momentos antes da sua detenção. De acordo com Trump, ele foi preso em uma "fortaleza" enquanto tentava se esconder em um espaço seguro do imóvel com paredes de aço. Entenda abaixo como os Estados Unidos conseguiram invadir a Venezuela e capturar o presidente do país, e saiba mais sobre alguns dos momentos cruciais da operação: Infiltrado da CIA Em meio às tensões crescentes entre Venezuela e Estados Unidos que aumentaram a partir de setembro, com o início dos ataques a barcos no Caribe, Trump autorizou a CIA a realizar operações secretas dentro da Venezuela e disse que estava avaliando a possibilidade de realizar operações terrestres no país.

Nesse contexto, uma fonte da CIA dentro do governo venezuelano teria sido fundamental para a captura de Maduro. De acordo com o The New York Times, essa fonte monitorou a localização de Maduro nos dias e momentos que antecederam sua captura pelas forças de operações especiais dos EUA, de acordo com pessoas informadas sobre a operação ouvidas pelo jornal. A agência de espionagem americana, segundo essas pessoas, produziu as informações que levaram à captura de Maduro, monitorando sua posição e movimentos com uma frota de drones discretos que forneciam monitoramento quase constante sobre a Venezuela, além das informações fornecidas por suas fontes venezuelanas. Não está claro como a CIA recrutou a fonte venezuelana que informou aos americanos a localização de Maduro. Mas ex-funcionários disseram que a agência foi claramente auxiliada pela recompensa de US$ 50 milhões que o governo dos EUA ofereceu por informações que levassem à captura de Maduro.

Negociação com Maduro Antes da ação militar, Maduro e Trump teriam conversado algumas vezes em busca de uma saída para o país sul-americano. Veículos de imprensa dos EUA noticiaram que o venezuelano queria garantias de que ele e a família teriam anistia caso ele aceitasse deixar o governo. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, deu a entender, em coletiva de imprensa neste sábado ao lado de Trump, que Maduro teve muitas oportunidades de um acordo para deixar a Venezuela, mas que preferiu "jogar" com o governo americano.

"Maduro teve múltiplas oportunidades de evitar isso. Foram apresentadas várias ofertas muito, muito generosas, e ele escolheu, em vez disso, agir como um selvagem, escolheu brincar com isso. Esse cara teve várias oportunidades de encontrar um lugar para si em outro lugar e poderia estar vivendo em outro país, muito feliz", disse Rubio. Trump disse que, "no final", Maduro estava querendo negociar, mas que os EUA decidiram fazer a operação porque as ações de Maduro eram "imperdoáveis". Trump não detalhou quando houve essa sinalização de Maduro para a negociação, mas, na última quinta, 1, o venezuelano deu entrevista falando que estava aberto a conversar com o governo americano sobre o combate ao tráfico de drogas e a exploração de petróleo.