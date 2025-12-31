Ainda é possível jogar na Mega da Virada? Veja horários e locais de apostas

Tempo de espera para apostas virtuais no site da Caixa para Mega da Virada / Crédito: Captura de tela site Caixa/reprodução

O sorteio da Mega da Virada 2025 tem prêmio recorde de R$ 1 bilhão. As seis dezenas serão reveladas logo mais, às 22 horas. O horário também é novo, já que no ano passado o sorteio foi realizado duas horas mais cedo. Será possível acompanhar, ao vivo, pelo O POVO News, no YouTube. Com a mudança, as apostas poderão ser feitas até às 20 horas de hoje, 31 de dezembro, em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial da Caixa. Os bolões seguem disponíveis para compra até 20h30min, exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo.

Até o fechamento dessa matéria, início da noite, a página virtual apresentava fluxo elevado e tempo de espera de 9 minutos, chegando a 32 minutos em alguns momentos. Como jogar Os participantes selecionam de seis a 20 números, entre os 60 ofertados. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e a máxima, R$ 232.560, totalizando os 20 números. O jogo segue a lógica de que quanto mais números, maiores as chances de vencer. A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio vai para quem fizer a quina ou a quadra. O prêmio de R$1 bilhão é inédito para a Mega-Sena, desde a criação da Mega da Virada, em 2008. No ano passado, o valor pago foi de R$ 635 milhões. Casas Lotéricas Até as 20h, é possível jogar em uma das 13 mil casas lotéricas do Brasil.

Pelo site

Acesse o site Loterias Online, confirme ter mais de 18 anos e clique em "acessar" Informe os dados de acesso ou efetue o cadastro incial

Na tela de baixo, clique em "Aposte agora!" e escolha ass dezenas. Informe se quiser apostar mais números ou ativar a surpresinha e/ou a teimosinha Selecione "colocar no carrinho" e siga as instruções de pagamento (por Pix, cartão de crédito ou Recargapay) Confirme a compra

Para conferir se você foi um vencedor, após o sorteio, faça o login, selecione "minha conta", "apostas" e, em seguida, clique em "conferir apostas". Se tiver ganho algum valor, ele irá aparecer, juntamente com as instruções para retirada do prêmio. Pelo aplicativo Baixe o aplicativo Loterias Caixa (gratuito e disponível para Android e iOS)