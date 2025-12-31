Ainda é possível jogar na Mega da Virada? Veja horários e locais de apostas

Ainda é possível jogar na Mega da Virada? Veja horários e locais de apostasCaixa adia horário do sorteio e permite que apostas sejam feitas até duas horas antes. Confira as mudanças
O sorteio da Mega da Virada 2025 tem prêmio recorde de R$ 1 bilhão. As seis dezenas serão reveladas logo mais, às 22 horas. O horário também é novo, já que no ano passado o sorteio foi realizado duas horas mais cedo. Será possível acompanhar, ao vivo, pelo O POVO News, no YouTube.
Com a mudança, as apostas poderão ser feitas até às 20 horas de hoje, 31 de dezembro, em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial da Caixa. Os bolões seguem disponíveis para compra até 20h30min, exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo.
Até o fechamento dessa matéria, início da noite, a página virtual apresentava fluxo elevado e tempo de espera de 9 minutos, chegando a 32 minutos em alguns momentos.
Como jogar
Os participantes selecionam de seis a 20 números, entre os 60 ofertados. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e a máxima, R$ 232.560, totalizando os 20 números. O jogo segue a lógica de que quanto mais números, maiores as chances de vencer.
A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio vai para quem fizer a quina ou a quadra. O prêmio de R$1 bilhão é inédito para a Mega-Sena, desde a criação da Mega da Virada, em 2008. No ano passado, o valor pago foi de R$ 635 milhões.
Casas Lotéricas
Até as 20h, é possível jogar em uma das 13 mil casas lotéricas do Brasil.
Pelo site
Acesse o site Loterias Online, confirme ter mais de 18 anos e clique em "acessar"
Informe os dados de acesso ou efetue o cadastro incial
Na tela de baixo, clique em "Aposte agora!" e escolha ass dezenas. Informe se quiser apostar mais números ou ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
Selecione "colocar no carrinho" e siga as instruções de pagamento (por Pix, cartão de crédito ou Recargapay)
Confirme a compra
Para conferir se você foi um vencedor, após o sorteio, faça o login, selecione "minha conta", "apostas" e, em seguida, clique em "conferir apostas". Se tiver ganho algum valor, ele irá aparecer, juntamente com as instruções para retirada do prêmio.
Pelo aplicativo
Baixe o aplicativo Loterias Caixa (gratuito e disponível para Android e iOS)
Faça o login ou cadastre-se
Localize "Mega-Sena" e clique em "aposte"
Escolha as dezenas. Informe se quiser apostar mais números ou ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
Selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
É possível fazer vários jogos, basta repetir o procedimebto acima. Quando terminar, clique em "carrinho de apostas"
Confira os jogos e clique em "avançar para a forma de pagamento"
Siga as instruções de pagamento (por Pix, cartão de crédito ou Recargapay)
Para conferir se você foi um vencedor, após o sorteio, acesse o aplicativo, abra o menu no canto superior esquerdo e vá em "minha área", depois em "minhas apostas". Lá, aparece se você ganhou ou não.
Como fazer um bolão da Mega da Virada?
Com os números do seu grupo em mãos, selecione a quantidade de cotas e aposte e qualquer lotérica. É importante que seja preenchido o campo no volante, ou que a atendente o faça por você.
Quando registrada no sistema, a aposta fornece um recibo de cota para cada integrante do bolão. O documento permite que cada um retire, individualmente, a sua parte do prêmio.
Vale lembrar têm valor mínimo de R$ 18 e cada cota não pode ser inferior a R$ 7. O mínimo de cotas são 2 e o máximo, 100.
Também é possível participar de bolões organizados pelas lotéricas, basta solicitar ao atendente, informandoainda a quantidade de cotas desejadas. Também é possível comprá-las no portal da Caixa ou no app, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.
