Loterias Caixa: entenda mudança de horário nesta quarta-feira, 31

Loterias Caixa mudam de horário nesta quarta-feira, 31; entenda

A programação das loterias da Caixa mudará para a véspera de Ano Novo, no dia 31 de dezembro; veja o que mudou
Atualizado às Autor Júlia Honorato
Júlia Honorato Autor
Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem de segunda a sábado, às 21h. Com exceção da loteria federal, às 20h.

Nesta quarta-feira, 31, devido à véspera de Ano Novo, acontecerão às 17h, exceto a Mega da Virada, que ocorre às 22h. Não haverá sorteio da loteria federal, que acontece toda quarta e sexta.

Apostas poderão ser feitas até as 20h. No caso das outras loterias, até às 16h; confira a programação:

  • Lotofácil, sorteio 3576 - 17h;
  • Lotomania, sorteio 2869 - 17h;
  • Quina, sorteio 6916 - 17h;
  • Dupla Sena, sorteio 2906 - 17h;
  • Super Sete, sorteio 792 - 17h;
  • +Milionária, sorteio 316 - 17h;
  • Mega da Virada - 22h.

Acompanhe o resultado da Mega da Virada

Loterias Caixa: veja a data dos próximos sorteios

Além da mudança do horário em 31 de dezembro de 2025, não haverá sorteios no dia 1º de janeiro, quinta-feira. A data é feriado de Confraternização Universal.

Veja a data dos próximos sorteios das loterias da Caixa:

  • Mega-Sena, sorteio 2956 - sábado, 3
  • Loteria Federal, sorteio 6030 - sábado, 3
  • +Milionária, sorteio 317 - sábado, 3
  • Lotofácil, sorteio 3577 - sexta, 2
  • Quina, sorteio 6917 - sexta, 2
  • Timemania, sorteio 2338 - sábado, 2
  • Dia de Sorte, sorteio 1159 - sábado, 2
  • Dupla Sena, sorteio 2907 - sexta, 2
  • Super Sete, sorteio 793 - sexta, 2

Loterias Caixa: acompanhe os sorteios de hoje

Os sorteios das loterias desta quarta-feira, 31, acontecem a partir das 16h; acompanhe:

DÁ PRA GANHAR DINHEIRO? Loterias e sites de apostas: O que está por trás! | Dei Valor


