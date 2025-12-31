Loterias Caixa: entenda mudança de horário nesta quarta-feira, 31

A programação das loterias da Caixa mudará para a véspera de Ano Novo, no dia 31 de dezembro; veja o que mudou

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem de segunda a sábado, às 21h. Com exceção da loteria federal, às 20h.

Nesta quarta-feira, 31, devido à véspera de Ano Novo, acontecerão às 17h, exceto a Mega da Virada, que ocorre às 22h. Não haverá sorteio da loteria federal, que acontece toda quarta e sexta.