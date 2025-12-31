Mega do Bilhão: lotéricas têm movimentação intensa em Fortaleza

Brenda e a filha July. Coube a criança escolher os seis números da sorte da Mega da Virada / Crédito: Samuel Setubal

O sorteio será às 22h, com transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa no Facebook e no YouTube. Custódio Albano Júnior, presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas do Ceará, em entrevista à rádio O POVO CBN, diz que 2025 tem sido um ano atípico, com os apostadores voltando às agências lotéricas de forma massiva. “O apostador quer sair com um bilhete impresso. Ele quer ter o bilhete na mão. O prêmio também está muito atrativo", comenta. O especialista explica a preferência dos apostadores por bolões devido à maior probabilidade de acerto e à possibilidade de rateio do custo e do prêmio. Segundo ele, a probabilidade de acerto é maior, pois quanto mais dezenas o apostador joga, mais chance ele tem de ganhar. "O bolão permite que os apostadores juntem investimentos para jogar mais dezenas do que fariam em uma aposta simples", explica.

De acordo com ele, o atendimento humanizado e a oportunidade de tirar dúvidas também incentivam a procura pelas casas lotéricas físicas, em contraste com o movimento para o digital observado desde a pandemia, Custódio pontua o costume dos cearenses de sempre fazer os jogos com números que acreditam que podem ser sorteados, utilizando, por exemplo, datas de nascimento ou datas de casamento, entre várias combinações.

Cristiane Ribeiro, caixa da agência Sorte Mais Brasil, localizada no bairro Cocó, diz que o movimento aumentou muito nos últimos dias. A maioria dos clientes, segundo ela, procura por grupos de bolão formados pela própria lotérica. E, para muitos apostadores, a expectativa já está lá em cima. João Batista do Amaral, 73 anos, diz que se ganhar planeja pagar as dívidas e investir o restante do dinheiro.

“A gente vai consultar os advogados", responde ao ser questionado qual seria o melhor tipo de investimento. "Mas não tem nem perigo de uma pessoa ganhar só. O prêmio vai ser dividido. É muita gente para jogar; pessoal que joga em equipe, que tá fazendo bolão”, comenta em seguida. Selene Silva de França, de 52 anos, diz que deixaria o país se for a sortuda do bilhão. Ela, a filha Brenda e a neta July aproveitaram o último dia para apostar na Mega da Virada. Assim como a mãe, Brenda sonha em ir embora. Quer morar nos Estados Unidos. Coube à pequena July a escolha dos seis números da sorte. Natália Neri, de 37 anos, caixa da lotérica localizada no Pão de Açúcar Aguanambi, no bairro de Fátima, afirma que os bolões formados pelo próprio estabelecimento acabaram hoje logo após o estabelecimento abrir. Pouco antes do meio-dia, só restavam os de menor valor. Mas ainda tinha muitos clientes na fila, formando grupos por conta própria.