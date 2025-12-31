Mega do Bilhão: lotéricas têm movimentação intensa em Fortaleza

Mega do Bilhão: lotéricas têm movimentação intensa em FortalezaPrêmio bilionário incentiva debate sobre gestão financeira e investimentos. Apostadores buscam planejar e evitar erros na administração da fortuna
Com o maior prêmio da história, as lotéricas de Fortaleza registraram uma movimentação intensa nesta quarta, 31. Pela primeira vez, a premiação vai ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão, segundo a Caixa Econômica Federal.
O sorteio será às 22h, com transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa no Facebook e no YouTube.
Custódio Albano Júnior, presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas do Ceará, em entrevista à rádio O POVO CBN, diz que 2025 tem sido um ano atípico, com os apostadores voltando às agências lotéricas de forma massiva. “O apostador quer sair com um bilhete impresso. Ele quer ter o bilhete na mão. O prêmio também está muito atrativo", comenta.
O especialista explica a preferência dos apostadores por bolões devido à maior probabilidade de acerto e à possibilidade de rateio do custo e do prêmio. Segundo ele, a probabilidade de acerto é maior, pois quanto mais dezenas o apostador joga, mais chance ele tem de ganhar. "O bolão permite que os apostadores juntem investimentos para jogar mais dezenas do que fariam em uma aposta simples", explica.
De acordo com ele, o atendimento humanizado e a oportunidade de tirar dúvidas também incentivam a procura pelas casas lotéricas físicas, em contraste com o movimento para o digital observado desde a pandemia, Custódio pontua o costume dos cearenses de sempre fazer os jogos com números que acreditam que podem ser sorteados, utilizando, por exemplo, datas de nascimento ou datas de casamento, entre várias combinações.
Cristiane Ribeiro, caixa da agência Sorte Mais Brasil, localizada no bairro Cocó, diz que o movimento aumentou muito nos últimos dias. A maioria dos clientes, segundo ela, procura por grupos de bolão formados pela própria lotérica.
E, para muitos apostadores, a expectativa já está lá em cima. João Batista do Amaral, 73 anos, diz que se ganhar planeja pagar as dívidas e investir o restante do dinheiro.
“A gente vai consultar os advogados", responde ao ser questionado qual seria o melhor tipo de investimento. "Mas não tem nem perigo de uma pessoa ganhar só. O prêmio vai ser dividido. É muita gente para jogar; pessoal que joga em equipe, que tá fazendo bolão”, comenta em seguida.
Selene Silva de França, de 52 anos, diz que deixaria o país se for a sortuda do bilhão. Ela, a filha Brenda e a neta July aproveitaram o último dia para apostar na Mega da Virada. Assim como a mãe, Brenda sonha em ir embora. Quer morar nos Estados Unidos. Coube à pequena July a escolha dos seis números da sorte.
Natália Neri, de 37 anos, caixa da lotérica localizada no Pão de Açúcar Aguanambi, no bairro de Fátima, afirma que os bolões formados pelo próprio estabelecimento acabaram hoje logo após o estabelecimento abrir. Pouco antes do meio-dia, só restavam os de menor valor. Mas ainda tinha muitos clientes na fila, formando grupos por conta própria.
Clemilton Alencar, de 51 anos, corretor de seguros, diz que sabe direitinho o que fazer caso ganhe o prêmio.
“Primeiramente existe a necessidade de um bom planejamento financeiro. Você precisa parar para pensar e pedir ajuda a especialistas para que possa fazer tudo da maneira correta e evitar que aconteça o erro que algumas pessoas cometeram no passado: de ganhar muito dinheiro e não saberem administrar e pensar que apurado é lucro.", ensina. "Dinheiro não aguenta atrevimento e é importante sempre planejar", completa.
Maria Júlia Barbosa, de 21 anos, e Guilherme Alves, de 22, ambos estudantes, foram juntos fazer suas apostas. Ela sonha em viajar muito, além de ajudar a família. Ele quer realizar o sonho do carro próprio, da casa própria e montar uma empresa de publicidade.
“Tenho um sonho de fazer trabalho voluntário na África, então usaria o dinheiro para isso", diz Maria Júlia. “E no mais, ver aí como que a gente poderia fazer, né? Que a gente nunca tá preparado (para ser bilionário)", completa Guilherme.
Saiba como apostar na Mega Sena da Virada
É possível apostar nas lotéricas, no site oficial da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa até as 20 horas. Depois desse horário, não serão aceitas novas apostas.
O prêmio não acumula: se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto das seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco números, e assim sucessivamente.
O sorteio da Mega da Virada será realizado hoje às 22h, e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
O concurso especial ocorre anualmente na última noite do ano. As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas de todo o país, pelo portal da Caixa e pelo aplicativo de loterias da Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking.
Leia mais
Como resgatar o prêmio?
O sortudo poderá receber o prêmio nas agências da Caixa. Pelas regras, valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após o ganhador se apresentar em uma agência.
Os documentos necessários são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF.
A Caixa lembra que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa.
As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, diz a instituição, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio.
O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para receber. Passado esse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
No caso de prêmios de até R$ 2.112,00, como em outros concursos, os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas.
Quais os maiores prêmios da Mega da Virada até agora?
- 2024: R$ 635,4 milhões
- 2023: R$ 588,8 milhões
- 2022: R$ 541,9 milhões
- 2021: R$ 378,1 milhões
- 2020: R$ 325,2 milhões
- 2017: R$ 306,7 milhões
- 2019: R$ 304,2 milhões
- 2018: R$ 302,5 milhões
- 2014: R$ 263,2 milhões
- 2015: R$ 246,5 milhões
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado