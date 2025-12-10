Bombeiros ou Samu? Saiba quem acionar em caso de emergência

Bombeiros ou Samu? Saiba quem acionar em caso de emergênciaConfira as especificidades de atuação de cada serviço de atendimento de emergência gratuito
Durante uma emergência, o tempo pode ser crucial na hora de salvar uma vida, por isso é importante saber qual serviço de atendimento de emergência pode ser acionado gratuitamente no Brasil em casos específicos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) — Bombeiros — trabalham juntos, mas ambos atuam em sua especialidade.
Em caso de dúvida, é recomendado ligar para qualquer um dos serviços. Os atendentes deverão orientar da melhor forma.
Nesse sentido, o Samu é responsável por emergências clínicas e atende 24 horas por dia. Para acionar o atendimento é necessário ligar para o contato 192.
Já os socorristas dos Bombeiros (Siate) lidam com traumas, acidentes e situações que envolvem riscos à vida e ao patrimônio, como incêndios e salvamentos. Em casos de emergência desse tipo, o solicitante deve ligar para o número 193.
Quando ligar para o Samu (192)?
O Samu atende emergências clínicas, como:
- Dor no peito e suspeita de infarto
- Crise convulsiva ou desmaio
- Parada cardiorrespiratória
- Trabalho de parto
- Sangramentos
Quando chamar os bombeiros (193)?
Os bombeiros (Siate) realizam os seguintes atendimentos de acidentes e traumas físicos:
- Acidente de trânsito
- Queimaduras ou explosões
- Choques elétricos
- Queda elevada
- Ferimento por arma de fogo ou faca