Jovem bate a cabeça durante salto de bungee jump em viaduto de SP

A altura do viaduto é de cerca de 30 metros; um dos atrativos é a proximidade com uma estação de metrô que costuma servir de ponto de encontro entre os interessados pelo salto de bungee jump / Crédito: Reprodução/TikTok @wiedgh

Uma jovem de 26 anos bateu a cabeça no viaduto Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo, durante um salto de bungee jump, prática proibida no local, e denuncia falta de socorro. Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Tathiane Rosa Costa é içada por três pessoas no alto do viaduto. Presa aos equipamentos de bungee jump, ela é lançada ao vazio em um salto que parecia estar sob controle, até que a corda elástica atinge seu limite e a arremessa para cima, fazendo com que sua cabeça bata violentamente na parte inferior da estrutura.

Ao ser arremessada para cima, porém, a jovem sentiu imediatamente a dor na cabeça, mas afirma não ter perdido a consciência. Ela também denuncia que não recebeu primeiros socorros da equipe logo após o acidente e que ainda precisou pagar pelo salto.