Jovem morre após escalar e invadir espaço de leoa na Paraíba

O rapaz foi atacado ao entrar no espaço da leoa. Após o incidente, o felino foi colocado em uma área de segurança para que a Perícia pudesse entrar no local
Atualizado às
Jéssika Sisnando
Um jovem de 19 anos morreu após escalar uma barreira de seis metros e invadir o espaço de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, na Paraíba, neste domingo, 30.

A Prefeitura de João Pessoa emitiu uma nota por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) informando que a invasão foi "rápida e surpreendente".

O homem ignorou as barreiras físicas e o aviso de perigo. A equipe técnica do zoológico recolheu a leoa para a área de manejo sem ferir o animal, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Investigação do caso

O médico veterinário do parque, Thiago Nery, utilizou as redes sociais para se manifestar. Ele foi a autoridade técnica veterinária que atendeu a ocorrência.

O profissional informou que não foi necessário sedar a leoa, pois ela atendeu aos comandos de treinamento e voltou para a área de segurança. Dessa forma, foi possível que a perícia tivesse acesso ao local. A leoa estaria sob forte estresse devido ao incidente e a movimentação.

A Polícia Civil, que realizou perícia no local, investiga o caso como provável suicídio, dado o histórico da vítima, que teria problemas de saúde mental e a dinâmica da invasão. O parque permanecerá fechado e não foi informada data para a reabertura. 

Vídeos obtidos pelo O POVO mostram que a invasão foi presenciada por vários visitantes do parque, que filmaram toda a ação. Desde o momento que o rapaz escala e pula para a área da leoa e o momento do ataque.

