SP: falso biomédico é preso após morte de idosa que sofreu complicações em um procedimento estético

A vítima, uma mulher de 78 anos, apresentou complicações após realizar o procedimento com o falso profissional

Um homem suspeito de atuar ilegalmente como biomédico foi preso nessa sexta-feira, 5, na cidade de Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo (SP). Identificado como Jonatas Davi Rodrigues, conhecido como Pietro Rodrigues, ele teria realizado um procedimento estético em uma idosa, de 78 anos, que morreu após complicações, conforme investigações da Polícia Civil.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito fez um procedimento estético na vítima, em uma clínica localizada na rua Prefeito Francisco Beraldo, em Santa Isabel.