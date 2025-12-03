Ex-árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro, Índio morre aos 55 anos

Ex-árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro, Índio morre aos 55 anosProfissional iniciou a carreira no quadro de arbitragem da FERJ, no futebol carioca, mas também passou pelo time de aspirantes Fifa
O futebol brasileiro perdeu, na madrugada desta quarta-feira (03), um dos nomes mais conhecidos do seu quadro de arbitragem. Luís Antônio Santos, conhecido como Índio, que esteve por anos à frente de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, morreu aos 55 anos. A causa da morte não foi informada, e ainda não há definição sobre velório e sepultamento.
Sabe-se, porém, que o árbitro enfrentava problemas de saúde desde julho. Índio chegou a entrar em coma induzido à época, em estado grave, com suspeita de um câncer cerebral. A internação ocorreu após ele passar mal durante a condução de um amistoso.
O estado clínico de Índio piorou rapidamente depois do episódio até evoluir para o desfecho comunicado nesta quarta-feira.
Atuação de Índio após a aposentadoria
O carioca direcionou sua rotina ao trabalho social após encerrar o ciclo como árbitro de futebol. Ele ministrava aulas de educação física adaptada para pessoas com deficiência, área que passou a ocupar grande parte de sua trajetória recente.
Além disso, assumiu funções públicas na administração municipal do Rio de Janeiro como secretário da Secretaria Especial de Integração Metropolitana, no governo Eduardo Paes.
Carreira na arbitragem
Sua trajetória teve início em 1995, quando ingressou inicialmente no quadro de árbitros da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Luiz Antônio Santos só alcançou a CBF três anos depois e atuou como aspirante de profissionais Fifa entre 2004 e 2008.
Mais recentemente, em 2020, retornou ao ambiente técnico como instrutor, auxiliando na preparação dos árbitros cariocas durante o período da pandemia.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.