Ex-árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro, Índio morre aos 55 anos

Profissional iniciou a carreira no quadro de arbitragem da FERJ, no futebol carioca, mas também passou pelo time de aspirantes Fifa

O futebol brasileiro perdeu, na madrugada desta quarta-feira (03), um dos nomes mais conhecidos do seu quadro de arbitragem. Luís Antônio Santos, conhecido como Índio, que esteve por anos à frente de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro , morreu aos 55 anos. A causa da morte não foi informada, e ainda não há definição sobre velório e sepultamento.

Sabe-se, porém, que o árbitro enfrentava problemas de saúde desde julho. Índio chegou a entrar em coma induzido à época, em estado grave, com suspeita de um câncer cerebral. A internação ocorreu após ele passar mal durante a condução de um amistoso.

O estado clínico de Índio piorou rapidamente depois do episódio até evoluir para o desfecho comunicado nesta quarta-feira.

Atuação de Índio após a aposentadoria

O carioca direcionou sua rotina ao trabalho social após encerrar o ciclo como árbitro de futebol. Ele ministrava aulas de educação física adaptada para pessoas com deficiência, área que passou a ocupar grande parte de sua trajetória recente.