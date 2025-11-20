Três pessoas são hospitalizadas após incêndio na COP30

Três pessoas são hospitalizadas após incêndio na COP30Estado de saúde das vítimas não foi divulgado
Pelo menos três pessoas foram levadas ao hospital Metropolitano em Belém (PA), após inalarem fumaça no incêndio ocorrido em um dos pavilhões onde acontecia a COP30. A unidade hospitalar é conhecida por ser referência no atendimento a queimados.
Até o momento, não foram divulgados estado de saúde ou identidade das vítimas.
O incêndio foi registrado no início da tarde dessa quinta-feira, 20, enquanto ocorriam as negociações entre representantes de países, além de discussões envolvendo ativistas e pesquisadores.
Após o avanço das chamas, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o fogo.
Por medida de segurança, todas as atividades no pavilhão “Zona Azul” foram suspensas e as pessoas orientadas a deixarem o local.
Presente no local, o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, informou que a estrutura do local foi construída com material antichamas, o que evitou o alastramento do fogo. Ainda de acordo com o ministro, a retirada das pessoas ocorreu por medida de segurança.
O incêndio acontece no penúltimo dia do evento e deixa incerteza sobre o cronograma da COP30, e o documento final, que estava sendo negociado no momento.