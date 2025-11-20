Três pessoas são hospitalizadas após incêndio na COP30

Captura de tela, extraída de uma gravação de vídeo da AFPTV, mostra equipes de emergência combatendo um incêndio que começou em um pavilhão dentro do local da COP30 em 20 de novembro de 2025. / Crédito: AFPTV / AFP

Pelo menos três pessoas foram levadas ao hospital Metropolitano em Belém (PA), após inalarem fumaça no incêndio ocorrido em um dos pavilhões onde acontecia a COP30. A unidade hospitalar é conhecida por ser referência no atendimento a queimados. Até o momento, não foram divulgados estado de saúde ou identidade das vítimas.