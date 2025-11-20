COP30 em Belém é evacuada após incêndio

BBC Um incêndio atingiu um dos pavilhões da COP30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), em Belém (PA), na tarde desta quinta-feira (20/11). Por volta das 14h05, seguranças passaram a dar ordens para que as pessoas deixassem o local. Houve correria e gritos durante o processo de evacuação.

A organização da COP30, conduzida pelo governo brasileiro, afirmou que o incêndio já foi controlado e não deixou feridos — informações também fornecidas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Belém. "As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", informou a assessoria da COP30. A BBC News Brasil aguarda posicionamento do governo estadual do Pará, responsável pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há mais informações sobre a proporção ou a causa do incêndio.

O incêndio, segundo relatos, teria começado próximo ao Pavilhão da Itália, na Zona Azul (Blue Zone) da COP, dedicada às negociações, e queimou parte de uma lona plástica que faz a cobertura do local. Ambulâncias, viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram enviadas ao local. "Há um forte movimento de ambulâncias no local e as milhares de pessoas que estavam acompanhando as negociações em eventos paralelos estão agora do lado de fora", relata Leandro Prazeres, enviado da BBC News Brasil a Belém.