COP30 em Belém é evacuada após incêndio
Agência BBC

Organização diz que fogo já foi controlado e não deixou feridos.
Autor Leandro Prazeres e Thais Carrança - Da BBC News Brasil em Belém e São Paulo
cena de incêndio em pavilhão
Um incêndio atingiu um dos pavilhões da COP30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), em Belém (PA), na tarde desta quinta-feira (20/11).

Por volta das 14h05, seguranças passaram a dar ordens para que as pessoas deixassem o local. Houve correria e gritos durante o processo de evacuação.

A organização da COP30, conduzida pelo governo brasileiro, afirmou que o incêndio já foi controlado e não deixou feridos — informações também fornecidas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Belém.

"As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", informou a assessoria da COP30.

A BBC News Brasil aguarda posicionamento do governo estadual do Pará, responsável pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda não há mais informações sobre a proporção ou a causa do incêndio.

O incêndio, segundo relatos, teria começado próximo ao Pavilhão da Itália, na Zona Azul (Blue Zone) da COP, dedicada às negociações, e queimou parte de uma lona plástica que faz a cobertura do local.

Ambulâncias, viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram enviadas ao local.

"Há um forte movimento de ambulâncias no local e as milhares de pessoas que estavam acompanhando as negociações em eventos paralelos estão agora do lado de fora", relata Leandro Prazeres, enviado da BBC News Brasil a Belém.

Essa reportagem está em atualização

