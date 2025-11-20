Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da COP30 prevê prolongamento das negociações após incêndio

Autor Pedro Rafael Vilela - Enviado Especial
Prevista para terminar nesta sexta-feira (21), a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, pode ser prorrogada por mais tempo para que as negociações alcancem o necessário consenso em torno das pautas climáticas em debate.

Essa é a constatação do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, que em entrevista à TV Brasil avaliou os impactos do incêndio em um estande da Zona Azul, a área oficial das negociações, que levou à suspensão das atividades na sede da conferência ao longo da tarde. O local foi reaberto na noite desta sexta-feira (20).

"Realmente, as coisas mudaram um pouco. Estamos trabalhando nas consultas dos grupos regionais, estamos trabalhando nisso online e por telefone. Amanhã [21], como reabriu a Zona Azul, teremos negociações de manhã e durante todo o dia. Então, vamos ver até quando dura, você sabe que as COPs, em geral, duram mais do que o previsto. Estávamos querendo adiantar, mas vamos ver como fazer amanhã", afirmou Corrêa do Lago.

Segundo o embaixador, que admitiu a complexidade das negociações, o final da tarde de sexta será possível ter uma percepção mais clara "de quando vai acabar".

"Todo mundo já notou, com a cobertura de vocês, que as negociações são complexas, a geopolítica está difícil, questão financeira. Mas a gente está sentindo que há vontade de um resultado bom e ambicioso aqui em Belém", ponderou.

Para o presidente da COP30, é fundamental que a conferência dê um bom resultado, sob pena de descredibilizar o multilateralismo e a capacidade de oferecer resultados e impactar positivamente a vida das pessoas.

