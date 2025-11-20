Como inteligência ajuda a combater o roubo de celulares no Brasil

O programa Meu Celular, do Governo do Ceará, atua na recuperação de aparelhos roubados e furtados / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Ter o celular roubado é um dos maiores pesadelos nas grandes cidades brasileiras hoje. Com o avanço da chamada identidade digital, o transtorno ganhou mais efeitos no cotidiano. Para coibir esse crime, estados brasileiros estão investindo em inteligência, e um modelo adotado no Piauí tem inspirado iniciativas semelhantes em outras regiões. Neste ano, a segunda edição da Pesquisa de Vitimização e Percepção da Segurança Pública mostrou que 60% dos brasileiros evitam usar celulares nas ruas, enquanto 30% adotam medidas de segurança como deixar os aparelhos em casa ou apagar aplicativos bancários.

“Quanto mais a rotina é digitalizada, o celular está ligado a mais serviços, como emprego, saúde, educação, o que hoje é tudo muito vulnerável”, afirma Fabro Steibel, diretor-executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS). Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) de 2024, 917 mil celulares foram roubados e furtados no último ano no País, número que é visto como subnotificado pela falta de registros em muitos casos. Enquanto isso, no Piauí, uma combinação de ações de inteligência conhecidas como Meu Celular de Volta impulsionou uma queda de 50% no número de aparelhos subtraídos nos últimos três anos. O projeto foi lançado no estado em setembro de 2023. Por meio dele, autoridades registram os telefones, e, cruzando dados, identificam os compradores dos celulares roubados. A Polícia Civil gera intimações em lote e as envia pelo WhatsApp para os números dos possíveis receptadores.

Além disso, o programa busca contatar a vítima rapidamente visando entregar o celular ao dono. Desta forma, o número de devoluções de aparelhos saltou de 980 em 2023 para 6.291 em 2024. Leia mais Roubos caem 21,8% no Ceará nos primeiros 10 meses de 2025, diz SSPDS Sobre o assunto Roubos caem 21,8% no Ceará nos primeiros 10 meses de 2025, diz SSPDS Foco no receptador “O projeto mudou o foco da repressão, o modificando para os receptadores, já que, indiretamente, eles fomentam toda a cadeia criminosa. A quebra do ciclo, que envolve furto, roubo e receptação, é a principal missão”, explica Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas da Secretária de Segurança Pública do Piauí.

Em certas abordagens aos receptadores, houve casos em que os aparelhos roubados foram adquiridos por apenas R$ 50. “A alta liquidez dos aparelhos roubados é responsável pela existência de um mercado paralelo que configura o ciclo criminoso”, aponta Zanatta. “A comercialização é fomentada, em regra, pelo intuito lucrativo do consumidor, muitas vezes em estabelecimentos que atraem o público com ofertas de preços baixos”, pontua. De acordo com Zanatta, com o receptador sendo notificado e podendo responder criminalmente, a inciativa tem um efeito pedagógico que visa fazer “com que o indivíduo pense duas vezes antes de adquirir um novo aparelho sem verificar sua procedência”.

Steibel vê como bem-vindas as ações diante de um quadro de “pouca inovação em como combater os crimes nos últimos anos no país”. Com o Piauí comandado pelo governador Rafael Fonteles (PT), integrantes do partido vem buscando impulsionar as medidas em outras partes do país como uma bandeira eleitoral. Em São Paulo, membros da sigla anunciaram projetos de lei recentemente visando replicar as ações piauienses. Por sua vez, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que já há iniciativas semelhantes no estado, e, por isso, não é necessário nenhum tipo de novo projeto. Em junho, foi implantado no estado o SP Mobile, sistema criado para recuperar aparelhos roubados.