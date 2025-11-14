Thiago Brennand deixa presídio de Tremembé; entenda decisão

Empresário Thiago Brennand deixou o presídio de Tremembé e cumprirá pena em Guarulhos / Crédito: Reprodução/Instagram

Em um momento em que as atenções se voltaram para a penitenciária de Tremembé, Thiago Brennand, condenado por crimes sexuais, foi transferido para uma prisão em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A transferência aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 12, após Thiago cumprir um ano e quatro meses de sua pena em Tremembé, conforme informações do G1 Vale do Paraíba e Região.

O empresário não aparece na série “Tremembé”, do Prime Video, mas está entre os famosos que cumpriram parte da pena no presídio mostrado. Entenda a decisão da justiça e como foi o processo de condenação de Thiago Brennand até sua prisão no “presídio dos famosos”.

Por que Thiago Brennand foi transferido de Tremembé? Brennand foi transferido após a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) aceitar o pedido de sua defesa. Ele estava preso em Tremembé desde julho de 2024. A partir desta quarta-feira, está cumprindo pena na Penitenciária I "José Parada Neto", localizada em Guarulhos, São Paulo. A unidade abriga outros condenados por crimes sexuais.