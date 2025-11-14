Thiago Brennand deixa presídio de Tremembé; entenda decisão

Thiago Brennand deixa presídio de Tremembé; entenda decisãoDecisão partiu da defesa de Thiago, em um período em que o presídio de Tremembé está em evidência. Entenda e relembre os crimes
Em um momento em que as atenções se voltaram para a penitenciária de Tremembé, Thiago Brennand, condenado por crimes sexuais, foi transferido para uma prisão em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.
A transferência aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 12, após Thiago cumprir um ano e quatro meses de sua pena em Tremembé, conforme informações do G1 Vale do Paraíba e Região.
O empresário não aparece na série “Tremembé”, do Prime Video, mas está entre os famosos que cumpriram parte da pena no presídio mostrado.
Entenda a decisão da justiça e como foi o processo de condenação de Thiago Brennand até sua prisão no “presídio dos famosos”.
Por que Thiago Brennand foi transferido de Tremembé?
Brennand foi transferido após a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) aceitar o pedido de sua defesa. Ele estava preso em Tremembé desde julho de 2024.
A partir desta quarta-feira, está cumprindo pena na Penitenciária I "José Parada Neto", localizada em Guarulhos, São Paulo. A unidade abriga outros condenados por crimes sexuais.
Como era a rotina de Thiago na penitenciária de Tremembé?
Apesar de não estar na série que retrata os criminosos mais famosos, Thiago Brennand tinha fama e regalias na prisão, como afirma o escritor Ullisses Campbell, autor do livro que deu origem à série.
Campbell disse em entrevista à Jovem Pan News na última terça-feira, 11, que Thiago e o ex-jogador Robinho têm “privilégios” e “status” na cadeia por terem um alto poder aquisitivo.
“A direção da penitenciária realmente trata eles como um preso qualquer. Mas o Thiago Brennand não lava a roupa dele, ele paga para os presos lavarem a roupa dele, e isso é um privilégio”, explicou.
Por quais crimes Brennand cumpre pena?
Em outubro de 2023, Thiago Brennand foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão pelo estupro contra uma norte-americana que morava no Brasil. A vítima não teve a identidade revelada.
O outro caso de estupro envolveu uma massagista que alega ter sido estuprada pelo empresário na mansão dele, em um condomínio de Porto Feliz (SP). Ele foi condenado a oito anos de prisão.
Ainda, o empresário foi condenado a um ano e oito meses de prisão por agredir uma mulher em uma academia de ginástica que fica dentro de shopping de luxo.
Ao todo, foram nove processos, sendo dois que já tiveram sentença proferida e outros dois foram arquivados após acordo entre as partes. Cinco permanecem em andamento.