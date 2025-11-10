Conheça crimes famosos que mudaram a legislação brasileira

No Brasil, Constituição de 1988 serve como base para compor legislação brasileira além do Código Penal, criado em 1940 e que já sofreu mais de 50 alterações / Crédito: Reprodução/Pexels

Criado ainda na época do Estado Novo de Getúlio Vargas em 1940, o Código Penal Brasileiro completa 85 anos em 7 de dezembro deste ano. O número é um recorde, pois nenhum outro Código Penal ficou tanto tempo em vigência no País. Feito com base nos princípios da legalidade, culpabilidade, proporcionalidade, humanização e valor social da pena, o Código Penal Brasileiro evolui conforme as demandas da sociedade. Já houve mais de 50 alterações desde a promulgação da Constituição de 1988.

Segundo Leonardo Tajaribe Jr., advogado criminalista sócio do escritório Paulo Klein Advogados, também existem pressões ideológicas que buscam reforçar certos posicionamentos, movimentos sociais e compromissos internacionais para impulsionar as reformas, especialmente quando o sistema penal se mostra ineficaz ou desatualizado diante da realidade social constatada. Essas variações podem acontecer não somente no Código Penal, mas no Código Civil e em outras ferramentas de manutenção legislativa da sociedade brasileira. Na maioria das vezes, surgem para preencher lacunas e brechas de leis anteriores conforme a necessidade perante os casos apresentados. Ele explica que as alterações legislativas se iniciam quando um projeto de lei (PL) é apresentado no Congresso — seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Em seguida, o PL é discutido em comissões especializadas e relacionadas ao tema do projeto, sendo votado nas duas casas do legislativo até ser encaminhado para sanção ou veto presidencial. “Em temas mais sensíveis, são realizadas audiências públicas e consultas técnicas com juristas notórios”, detalha Tajaribe Jr.

Dentre as mudanças mais recentes, o advogado cita o Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), que criou o juiz de garantias; e a Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022), que ampliou a proteção a crianças vítimas de violência doméstica, prevendo a possibilidade de medidas protetivas. “Além dessas, há a criação do tipo penal de stalking (perseguição), que exige atos reiterados e comprovadamente destinados a gerar danos físicos ou psicológicos à vítima, e importantes avanços em crimes cibernéticos, considerando a evolução acelerada da realidade digital, o que demanda uma regulação eficaz, especialmente em âmbito criminal”, ressalta. Questionado sobre a necessidade de ajustes no Código Penal, Tajaribe Jr. explica que “o ideal seria uma reforma ampla, capaz de reorganizar o sistema penal como um todo ao invés de pequenas alterações relativas a fatos isolados”.

Para o advogado, a reforma ampla seria necessária porque "mudanças fragmentadas acabam criando contradições internas e dificultam a aplicação coerente da lei, criando uma verdadeira colcha de retalhos". A seguir, confira alguns crimes de repercussão nacional que alteraram a legislação brasileira: Sequestros de Abílio Diniz e Roberto Medina - Lei de Crimes Hediondos Uma das primeiras alterações na legislação brasileira após a Constituição de 1988 ocorreu em meio a uma onda de sequestros ocorridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Dois deles se destacaram como casos emblemáticos por serem com figuras conhecidas, os empresários Abílio Diniz e Roberto Medina.

Em 11 de dezembro de 1989, Abílio Diniz, do grupo Pão de Açúcar, foi sequestrado no caminho para o escritório. Os criminosos pediram 30 milhões de dólares como resgate e foram localizados pela polícia na Zona Sul da capital paulista. No dia 17 de dezembro, após 36 horas de campana, os sequestradores se renderam e o empresário Abílio Diniz foi libertado. Roberto Medina, criador do Rock in Rio, foi sequestrado por dez homens na saída de uma agência de publicidade no dia 6 de junho de 1990. Ele passou quinze dias sequestrado e foi liberado mediante pagamento de 2,5 milhões de dólares em 21 de junho.