Indígenas protestam na COP30: 'Eles se negam a nos ouvir'

Homem indígena grita slogans exigindo justiça climática e maior proteção dos territórios indígenas na Zona Azul da COP30, em Belém, em 13 de novembro de 2025 / Crédito: Mauro Pimentel/AFP

Esta é a primeira conferência climática da ONU na Amazônia. Mas alguns indígenas do Brasil não se sentem ouvidos na COP30, e deixaram isso bem claro nessa quarta-feira, 12, em Belém, a começar pelo emblemático cacique Raoni. A frustração explodiu na noite de ontem, quando dezenas de manifestantes indígenas e apoiadores forçaram a entrada do local da conferência. As imagens do confronto com seguranças do evento correram o mundo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um aliado da causa indígena, e a seu favor estão a homologação de 16 territórios indígenas, a queda drástica do desmatamento e a nomeação da respeitada Sonia Guajajara para chefiar o primeiro Ministério dos Povos Indígenas. Para muitos, no entanto, isso não é suficiente. Leia mais COP 30: "Sem os indígenas não há futuro para a humanidade", diz ministra Sonia Guajajara Sobre o assunto COP 30: "Sem os indígenas não há futuro para a humanidade", diz ministra Sonia Guajajara O líder indígena mais influente do país, Raoni Metuktire, um defensor da Amazônia reconhecido mundialmente, chamou a atenção de Lula, à sua maneira. "Vou marcar um encontro com ele e, se precisar, vou puxar a orelha dele para ele me ouvir", disse em Belém o cacique nonagenário.

"Eu apoio o presidente Lula, mas ele tem que me ouvir [...] Ele tem que nos respeitar", insistiu Raoni, durante uma coletiva de imprensa realizada em um barco. Suas declarações foram feitas na língua kayapó e traduzidas para o português por um intérprete. A embarcação fazia parte de uma "barqueata" com dezenas de embarcações que navegaram nesta quarta-feira pelo rio Guamá, marcando a abertura da Cúpula dos Povos, um evento paralelo às negociações da COP30. "Estou acompanhando que o governo quer perfurar petróleo na Foz do Amazonas. Estou acompanhando que o governo está trabalhando para fazer uma ferrovia para escoamento de produtos perto das nossas terras", afirmou Raoni. "Estou acompanhando que cada vez mais tem desmatamento", continuou.

"Se continuarem fazendo essas coisas ruins, vamos ter problemas", advertiu. Leia mais Ceará tem indígenas de 140 etnias, diz Censo 2022; número quase dobrou Sobre o assunto Ceará tem indígenas de 140 etnias, diz Censo 2022; número quase dobrou O Ibama autorizou no mês passado a Petrobras a iniciar a exploração em uma área localizada a 500 km da foz do rio Amazonas. O projeto é apoiado por Lula, para desgosto dos ambientalistas, aos quais ele responde que as receitas do petróleo podem servir para financiar a transição energética.