Cacique Raoni critica exploração de petróleo na Amazônia durante COP30

O líder indígena afirmou ter tratado do tema recentemente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o francês Emmanuel Macron, pedindo que ambos “não autorizem perfurações na floresta”.

“Eu falei com o presidente Lula para ele não procurar petróleo aqui. Vou continuar cobrando. Penso em marcar um novo encontro com ele para falar sobre isso. Temos que ser respeitados”, afirmou Raoni.

No fim de outubro, a Petrobras obteve a licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para iniciar operação de pesquisa exploratória na Margem Equatorial. A região, localizada no norte do país, é apontada como novo pré-sal devido ao seu potencial petrolífero. A exploração é criticada por ambientalistas, preocupados com possíveis impactos ao meio ambiente. O governo argumenta que a licença foi técnica e rigorosa.



Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Raoni é um líder da etnia Caiapó, do Mato Grosso, reconhecido mundialmente por sua luta pela preservação da Amazônia e pelos direitos dos povos indígenas. Ativista ambiental, o cacique é um símbolo da resistência indígena, com uma longa trajetória de atuação desde os anos 1950. No fim da década de 80, participou da Constituinte e fez diversas viagens internacionais em defesa dos povos indígenas, incluindo uma turnê com o cantor Sting, que passou por 17 países. Em 2023, Raoni subiu a rampa do Palácio do Planalto na posse do presidente Lula, ao lado de outros representantes de movimentos sociais.