Internas da Unidade Prisional Feminina de Aquiraz participam de ações de ressocialização

Internas celebram conquistas com música, espiritualidade e confecção de roupas infantis solidárias

O grande destaque foi a certificação de parte das internas pelo projeto musical “Acordes para a Vida”, que oferece aulas de canto e instrumentos musicais, sob a condução de um maestro. O evento foi realizado pela SAP, por meio da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso (Coispe).

Por meio da música, da costura e do fortalecimento espiritual, internas da Unidade Prisional Feminina Desembargadora Auri Moura Costa (UPF), em Aquiraz, festejaram ações diversas de ressocialização. As atividades, promovidas pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), ocorreram ao longo da semana passada.

O grupo musical da unidade se apresenta em eventos institucionais e é formado por internas que se destacam nas atividades. Durante a solenidade, as participantes receberam certificados que reconhecem sua dedicação e evolução no projeto.

O projeto busca a reinserção social por meio da musicalização, oferecendo aulas de canto e instrumentos musicais, com acompanhamento de maestro.

A coordenadora da Coispe, Cristiane Gadelha, destacou a importância das ações: “É uma alegria participar deste momento. Divulgar as iniciativas dentro do sistema penitenciário, especialmente na unidade feminina, é fundamental. Hoje celebramos conquistas e agradecemos aos parceiros que tornam esse trabalho possível.”



A iniciativa é fruto de parceria entre a SAP e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi).



Transformadas

O projeto “Transformadas” tem como objetivo promover o fortalecimento espiritual, emocional e pessoal por meio de princípios bíblicos. A proposta é reconstruir valores e criar novas perspectivas de vida para as mulheres em situação de prisão. Durante o evento, 153 internas foram certificadas pelo projeto.



A fundadora do “Transformadas”, Mariana Freitas, celebrou o momento: “No início, tive inseguranças, mas com o apoio da equipe tudo se tornou possível. Estamos celebrando apenas uma pequena parte de um esforço diário feito por mulheres incríveis.”