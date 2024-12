Homem é morto junto ao filho de 9 anos na Zona Oeste de SP enquanto cumpria ‘saidinha temporária’

Um homem de 39 anos foi morto a tiros junto ao filho, de 9 anos, na Zona Oeste de São Paulo na tarde do último sábado, 28. A vítima cumpria pena por roubo no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São Vicente e estava em "saidinha temporária" desde o dia 23 de dezembro.

O Boletim de Ocorrência (B.O) sinalizou que o menino foi socorrido “por meios próprios” e encaminhado ao Pronto- Socorro José Ibrahin com um tiro na região do tórax. Já o pai foi conduzido ao Pronto-Socorro Antônio Giglio, também “por meios próprios”. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, os dois morreram.

A irmã de William prestou depoimento na delegacia. Conforme o relato, registrado no B.O, o irmão estava preso há oito anos, cumprindo pena por roubo. Ela destacou que não sabia se ele tinha rixa ou alguma pendência com alguém.

A perícia técnica foi acionada ao Rio Pequeno, local do crime, e registrou o caso no 89º Distrito Policial como homicídio.

William foi atingido com, pelo menos, nove disparos de arma de fogo.

Ela não presenciou o momento do crime, contudo, foi informada de que William estava com o filho no colo quando foi atingido pelos disparos.

Até a publicação deste material nenhum suspeito havia sido preso.