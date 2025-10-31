Católicos tem que participar de duas missas nesse final de semana? Entenda

Imagem e apoio ilustrativo / Crédito: Divulgação / Vatican media / AFP

No Brasil, a solenidade de Todos os Santos — celebrada mundialmente em 1º de novembro — costuma ser transferida para o domingo seguinte. Porém, neste ano, o domingo já está ocupado com à liturgia de Finados, permanecendo assim as duas datas em sequência. Mas o que diz a Igreja? De acordo com o cânon 1246 §1 do Código de Direito Canônico, “o domingo e os outros dias de festa de preceito são os dias em que os fiéis são obrigados a participar da Missa”. O mesmo código, em seu §2, permite que as conferências episcopais transfiram algumas festas para o domingo. Entretanto, neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) optou por manter a celebração de Todos os Santos no sábado. Em carta enviada às dioceses brasileiras, a Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB emitiu orientações litúrgicas sobre as celebrações deste fim de semana. Na carta, o presidente da Comissão dom Hernaldo Pinto Farias, explica que a solenidade de sábado deve ser celebrada conforme o "costume".