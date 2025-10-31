Católicos tem que participar de duas missas nesse final de semana? Entenda

Católicos tem que participar de duas missas nesse final de semana? EntendaNeste ano, as solenidades de todos os santos e dos fiéis defuntos ocorrem uma seguida da outra
Neste final de semana, a Igreja Católica celebrará duas grandes solenidades: o dia de todos os santos, no sábado, 1º, e o dia dos fiéis defuntos, no domingo, 2. Essas missas são consideradas de preceito, ou seja, os fiéis têm a obrigação moral de participar das celebrações.
No Brasil, a solenidade de Todos os Santos — celebrada mundialmente em 1º de novembro — costuma ser transferida para o domingo seguinte. Porém, neste ano, o domingo já está ocupado com à liturgia de Finados, permanecendo assim as duas datas em sequência.
Mas o que diz a Igreja?
De acordo com o cânon 1246 §1 do Código de Direito Canônico, “o domingo e os outros dias de festa de preceito são os dias em que os fiéis são obrigados a participar da Missa”.
O mesmo código, em seu §2, permite que as conferências episcopais transfiram algumas festas para o domingo. Entretanto, neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) optou por manter a celebração de Todos os Santos no sábado.
Em carta enviada às dioceses brasileiras, a Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB emitiu orientações litúrgicas sobre as celebrações deste fim de semana. Na carta, o presidente da Comissão dom Hernaldo Pinto Farias, explica que a solenidade de sábado deve ser celebrada conforme o "costume".
Já domingo, além de não se cantar o glória e nem fazer a oração do credo, explica-se que "no Brasil, a cor litúrgica para a missa dos fiéis defuntos, é o roxo, não sendo costume o uso da cor preta".
Como cumprir o preceito
O cânon 1248 §1 explica que, em situações como esta, os fiéis podem participar das celebrações “no próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior”, a partir das 17 horas.
Isso significa que a missa de Todos os Santos pode ser assistida no sábado ou já na sexta-feira, a partir das 17h. Da mesma forma, a celebração dos Fiéis Defuntos, marcada para o domingo, pode ser vivenciada no sábado à noite.
“O cristão não vai à missa simplesmente para cumprir uma obrigação ou um preceito, mas porque tem necessidade da Eucaristia, de crescer na fé e participar ativamente dos mistérios da nossa fé”, explica o frei Luís Felipe Marques, assessor do Setor Pastoral Litúrgica da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB.