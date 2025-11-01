Hoje, 1º de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 1º de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga1º de novembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, a Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 1 deste mês é de folga para alguns brasileiros.
Neste sábado, 1º de novembro de 2025 (01/11/2025), 38 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há três feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 1º de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Itacoatiara (Amazonas)
- Curaçá (Bahia)
- Monte Santo (Bahia)
- Santa Rita de Cássia (Bahia)
- Ocara (Ceará)
- Paraipaba (Ceará)
- Uruburetama (Ceará)
- Muqui (Espírito Santo)
- Goiandira (Goiás)
- Piracanjuba (Goiás)
- Bacabal (Maranhão)
- São Domingos do Azeitão (Maranhão)
- São Luís Gonzaga do Maranhão (Maranhão)
- Estrela Dalva (Minas Gerais)
- Gurinhatã (Minas Gerais)
- Itumirim (Minas Gerais)
- Joaquim Felício (Minas Gerais)
- Campinápolis (Mato Grosso)
- Cruz do Espírito Santo (Paraíba)
- Exu (Pernambuco)
- Vertentes (Pernambuco)
- Angical do Piauí (Piauí)
- Piên (Paraná)
- Porto Amazonas (Paraná)
- Reserva do Iguaçu (Paraná)
- Barros Cassal (Rio Grande do Sul)
- Bombinhas (Santa Catarina)
- Matos Costa (Santa Catarina)
- Paulo Lopes (Santa Catarina)
- Aquidabã (Sergipe)
- Gararu (Sergipe)
- Irapuã (São Paulo)
- Mendonça (São Paulo)
- Mira Estrela (São Paulo)
- Mombuca (São Paulo)
- Serra Negra (São Paulo)
- Severínia (São Paulo)
- Taciba (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.