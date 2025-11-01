Hoje, 1º de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 1º de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, a Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 1 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Neste sábado, 1º de novembro de 2025 (01/11/2025), 38 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há três feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 1º de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Itacoatiara (Amazonas)



Curaçá (Bahia)



Monte Santo (Bahia)



Santa Rita de Cássia (Bahia)



Ocara (Ceará)



Paraipaba (Ceará)



Uruburetama (Ceará)



Muqui (Espírito Santo)



Goiandira (Goiás)



Piracanjuba (Goiás)



Bacabal (Maranhão)



São Domingos do Azeitão (Maranhão)



São Luís Gonzaga do Maranhão (Maranhão)



Estrela Dalva (Minas Gerais)



Gurinhatã (Minas Gerais)



Itumirim (Minas Gerais)



Joaquim Felício (Minas Gerais)



Campinápolis (Mato Grosso)



Cruz do Espírito Santo (Paraíba)



Exu (Pernambuco)



Vertentes (Pernambuco)



Angical do Piauí (Piauí)



Piên (Paraná)



Porto Amazonas (Paraná)



Reserva do Iguaçu (Paraná)



Barros Cassal (Rio Grande do Sul)



Bombinhas (Santa Catarina)



Matos Costa (Santa Catarina)



Paulo Lopes (Santa Catarina)



Aquidabã (Sergipe)



Gararu (Sergipe)



Irapuã (São Paulo)



Mendonça (São Paulo)



Mira Estrela (São Paulo)



Mombuca (São Paulo)



Serra Negra (São Paulo)



Severínia (São Paulo)



Taciba (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.