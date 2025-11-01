Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 1º de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

1º de novembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, a Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 1 deste mês é de folga para alguns brasileiros.

Neste sábado, 1º de novembro de 2025 (01/11/2025), 38 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há três feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 1º de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Itacoatiara (Amazonas)
  • Curaçá (Bahia)
  • Monte Santo (Bahia)
  • Santa Rita de Cássia (Bahia)
  • Ocara (Ceará)
  • Paraipaba (Ceará)
  • Uruburetama (Ceará)
  • Muqui (Espírito Santo)
  • Goiandira (Goiás)
  • Piracanjuba (Goiás)
  • Bacabal (Maranhão)
  • São Domingos do Azeitão (Maranhão)
  • São Luís Gonzaga do Maranhão (Maranhão)
  • Estrela Dalva (Minas Gerais)
  • Gurinhatã (Minas Gerais)
  • Itumirim (Minas Gerais)
  • Joaquim Felício (Minas Gerais)
  • Campinápolis (Mato Grosso)
  • Cruz do Espírito Santo (Paraíba)
  • Exu (Pernambuco)
  • Vertentes (Pernambuco)
  • Angical do Piauí (Piauí)
  • Piên (Paraná)
  • Porto Amazonas (Paraná)
  • Reserva do Iguaçu (Paraná)
  • Barros Cassal (Rio Grande do Sul)
  • Bombinhas (Santa Catarina)
  • Matos Costa (Santa Catarina)
  • Paulo Lopes (Santa Catarina)
  • Aquidabã (Sergipe)
  • Gararu (Sergipe)
  • Irapuã (São Paulo)
  • Mendonça (São Paulo)
  • Mira Estrela (São Paulo)
  • Mombuca (São Paulo)
  • Serra Negra (São Paulo)
  • Severínia (São Paulo)
  • Taciba (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

