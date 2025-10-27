'Está na UTI': Maíra Cardi pede orações após nascimento da filha

'Está na UTI': Maíra Cardi pede orações após nascimento da filhaA Ex-BBB informou que a bebê, Eloáh, enfrenta dificuldades para respirar e segue internada sob cuidados médicos
A influenciadora e empresária Maíra Cardi usou as redes sociais nesse domingo, 26, para pedir orações pela filha recém-nascida, Eloáh, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro, o coach financeiro conhecido como Primo Rico.
De acordo com Maíra, a bebê precisou ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) logo após o parto devido a dificuldades respiratórias.
“Ela está com dificuldade para respirar”
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Maíra tranquilizou os seguidores e explicou que a filha está sendo acompanhada por uma equipe médica.
“Acabamos de sair da sala de parto. Eu já estou no meu quarto. Eloáh está na UTI. Ela está com dificuldade para respirar, e o Thiago está lá com ela. Possivelmente, ela vai ficar 12 horas na UTI. Está tudo bem, mas ela está com dificuldade de respirar.
Leia mais
"Queria agradecer o carinho e pedir também orações para que ela fique bem, para que o pulmãozinho dela volte a funcionar e ela consiga o mais rápido possível sair de lá com saúde e força para respirar sozinha”, declarou a ex-BBB, visivelmente emocionada.
Além de Eloáh, Maíra é mãe de Lucas, de 24 anos, do relacionamento com Nelson Rangel, e de Sophia, de 6, fruto de seu casamento anterior com o ator Arthur Aguiar.
Vídeo do parto e bastidores da maternidade
Pouco antes do comunicado, Maíra havia publicado um vídeo no TikTok, anunciando o nascimento da filha e mostrando detalhes do quarto da bebê.
“Nesse exato momento em que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir”, disse ela na gravação, divulgada por volta das 8h30 da manhã.
No registro, Maíra aparece mostrando o quarto de Eloáh, ainda em reforma, com fios aparentes e paredes inacabadas. Ela explicou que uma equipe foi contratada para deixar o ambiente pronto enquanto ela estivesse na maternidade.
“Tô aqui no quarto da Eloáh, todo destruído. Com ajuda da Natália (arquiteta), eles vão entrar aqui e fazer um milagre até segunda-feira”, comentou.
Preparativos para a chegada de Eloáh
Nos minutos seguintes do vídeo, Maíra mostrou os preparativos das malas da maternidade — dela, da filha e do marido. Ela também exibiu itens comprados para a bebê, como roupas, mamadeiras e acessórios.
Apesar do momento delicado, Maíra se mostrou confiante e esperançosa na recuperação da filha. “Agora, ela está precisando dessa força extra”, finalizou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente