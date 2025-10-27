'Está na UTI': Maíra Cardi pede orações após nascimento da filha

No Instagram, Thiago Nigro compartilhou foto segurando a barriga de Maíra Cardi / Crédito: Reprodução/ [email protected]

A influenciadora e empresária Maíra Cardi usou as redes sociais nesse domingo, 26, para pedir orações pela filha recém-nascida, Eloáh, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro, o coach financeiro conhecido como Primo Rico. De acordo com Maíra, a bebê precisou ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) logo após o parto devido a dificuldades respiratórias.

Além de Eloáh, Maíra é mãe de Lucas, de 24 anos, do relacionamento com Nelson Rangel, e de Sophia, de 6, fruto de seu casamento anterior com o ator Arthur Aguiar. Vídeo do parto e bastidores da maternidade Pouco antes do comunicado, Maíra havia publicado um vídeo no TikTok, anunciando o nascimento da filha e mostrando detalhes do quarto da bebê. “Nesse exato momento em que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir”, disse ela na gravação, divulgada por volta das 8h30 da manhã.

No registro, Maíra aparece mostrando o quarto de Eloáh, ainda em reforma, com fios aparentes e paredes inacabadas. Ela explicou que uma equipe foi contratada para deixar o ambiente pronto enquanto ela estivesse na maternidade. “Tô aqui no quarto da Eloáh, todo destruído. Com ajuda da Natália (arquiteta), eles vão entrar aqui e fazer um milagre até segunda-feira”, comentou. Preparativos para a chegada de Eloáh Nos minutos seguintes do vídeo, Maíra mostrou os preparativos das malas da maternidade — dela, da filha e do marido. Ela também exibiu itens comprados para a bebê, como roupas, mamadeiras e acessórios.