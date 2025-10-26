Carlos Vinicius faz hat-trick, e Grêmio vence o Juventude na Arena

Carlos Vinicius faz hat-trick, e Grêmio vence o Juventude na ArenaCentroavante marca três vezes, Juventude desconta, Grêmio faz 3 a 1 e fica perto de se garantir no Brasileirão em 2026. Sul-Americana à vista?
Em tarde inspirada, o centroavante Carlos Vinicius marcou três vezes neste domingo (26), e o Grêmio derrotou o Juventude por 3 a 1 na Arena. O Ju descontou no fim, com Igor Formiga, mas deu pouquíssimo trabalho fora de casa. Dessa forma, o Grêmio chegou a 39 pontos no Brasileirão e está provisoriamente em 11º lugar. Portanto, o Tricolor não só se distanciou da zona de rebaixamento, como encaminhou a sua vaga na Série A em 2026 e também briga por uma vaga na Sul-Americana. O Juventude é o penúltimo, com 26 pontos.
O Grêmio volta a campo agora no próximo domingo (2), às 16h, quando visita o Corinthians. No mesmo dia, mas às 18h30, o Juventude recebe o Palmeiras.
Como foi a vitória do Grêmio
Grêmio e Juventude, ao bom estilo de um clássico gaúcho, protagonizaram um primeiro tempo muito “travado”. Vale lembrar ainda que o árbitro Alex Gomes Stefano marcou muitas faltas, dificultando ainda mais que a bola rolasse. O Ju levou perigo pela primeira vez logo no primeiro minuto, com o volante Peixoto arriscando de fora da área, mas Volpi pegou sem dificuldades.
Dali em diante, o Grêmio dominou os poucos momentos de futebol da primeira etapa. Alysson e Amuzu levaram perigo antes do próprio camisa 47 sofrer pênalti, aos 33. Carlos Vinicius cobrou e abriu o placar. Na sequência, Alysson fez bela jogada individual, inavadiu a área, mas Jandrei defendeu com o peito. Gabriel Taliari finalizou para o Juventude ainda no primeiro tempo, mas o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 mesmo.
Já o segundo tempo teve outra postura, mais animada. O Grêmio ampliou 2, quando Arthur tocou para Amuzu, que acionou Carlos Vinicius e fez o segundo gol dele. O Juventude respondeu com Gabriel Taliari, Giovanny e Rafael Bilu. No entanto, a tarde era mesmo do Grêmio. Ou melhor, de Carlos Vinicius: aos 21, Alysson arrancou pela direita, atravessou boa parte do campo e serviu o centroavante para fazer o terceiro. Já com 3 a 0, o Tricolor voltou a comemorar, mas foi a expulsão de Marcos Paulo, que recebeu o segundo amarelo aos 25.
Mesmo com um a menos, o Juventude conseguiu descontar com Igor Formiga, aos 34 com Igor Formiga e quase deixou o sgundo com Peixoto. O Grêmio, aliás, também desperdiçou chances na reta final, com Aravena e Amuzu.
GRÊMIO 3X1 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data : 26/10/2025
Gols: Carlos Vinicius, 34’1ºT (1-0), 3’2ºT (2-0) e 12’2ºT (3-0); Igor Formiga, 34’2ºT (3-1)
GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kanemmann e Marlon; Dodi, Arthur Melo (Cuéllar, 39’2ºT) e Edenilson (Cristaldo, 28’2ºT) ; Alysson (Pavón, 29’2ºT), Carlos Vinicius (André, 28’2ºT) e Amuzu (Aravena, 34’2ºT) Técnico: Mano Menezes
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Jadson (Giovanny – intervalo), Caíque (Hudson, 20’2ºT) e Peixoto; Gabriel Taliari (Luan Freitas, 26’2ºT) , Gilberto (Scatolin, 21’2ºT) e Rafael Bilu (Enio, 21’2ºT) Técnico: Thiago Carpini
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartões amarelos: Alysson, Edenilson e Carlos Vinicius (GRE); Alan Ruschel, Jadson, Gabriel Taliari, Giovanny Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Rafael Bilu (JUV)Cartão vermelho: Marcos Paulo (JUVaos 25’2ºT)
