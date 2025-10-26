Encerrada a votação legislativa na Argentina; resultados parciais começam às 21h

Acabou às 18h desde domingo, 26, a votação para as eleições legislativas de meio de mandato na Argentina. O pleito foi iniciado às 8h, marcado pela estreia de uma nova cédula única de papel em substituição ao esquema de eleitoral anterior, em que a população levava para a urna as cédulas do partido e candidato em que desejava votar. Os resultados parciais do pleito, segundo Justiça Nacional Eleitoral, deverão ser conhecidos a partir das 21h de hoje. Os resultados serão publicados província por província, sendo atualizados à medida que as urnas forem sendo abertas e os votos apurados.

Vale lembrar que a votação será um indicador de prestígio para o presidente argentino, Javier Milei, após escândalos de corrupção, reformas radicais na economia e resgate dos EUA para ajudar a controlar reações no mercado cambial. O partido do presidente, A Liberdade Avança, sofreu no mês passado uma derrota eleitoral, perdendo para a oposição peronista as eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais significativa e populosa do país, levando investidores a buscarem proteção no dólar ante o peso. Ajuda condicionada Na última quarta-feira, dia 22, o chanceler do país, Gerardo Werthein, renunciou ao cargo. Sua saída, entretanto, ficou programada para esta segunda-feira, 27, quando há possibilidade de uma reforma no gabinete de Milei.