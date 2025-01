Maíra Cardi perde bebê que esperava com Thiago Nigro: 'Vazio'

Maíra Cardi tem aborto espontâneo durante terceira gestação / Crédito: instagram @mairacardi/reprodução

A influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi compartilhou nesta quinta-feira, 2, vídeo em que relata ter sofrido um aborto espontâneo. Maíra estava grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. De acordo com o registo publicado, ela estava na oitava semana de gestação.

Ela havia dado entrada no hospital com sangramentos, mas descobriu que o coração do feto tinha parado de bater durante o ultrassom. "Seu bebê está sem batimento", informou a médica.

De acordo com a médica, o saco gestacional de Maíra estava grudado, sem descolamento. “Nem sei falar o que sentimos nessa hora. Mas demoramos para nos situarmos", explicou o casal nas imagens compartilhadas nas redes sociais. LEIA TAMBÉM | Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam em segredo e proíbem celulares Eles também compartilharam um momento íntimo, quando se abraçam ao receber a informação. "O abraço silencioso mais demorado. O silêncio que diz mais que palavras. Ficamos assim por muito tempo. É um vazio que não se explica. E, ao mesmo tempo, uma certeza de que Ele sabe de todas as coisas", pontua Maíra.