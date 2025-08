Viagem do Trem do Forró terá animação da Central do Brasil a Caxias

Os admiradores do forró terão diversão neste sábado (2) a partir da Central do Brasil, tradicional estação de trem do centro do Rio. Os admiradores do forró terão diversão neste sábado (2) a partir da Central do Brasil, tradicional estação de trem do centro do Rio.

A programação começa às 10h, com o Esquenta Xinela. O visitante poderá participar gratuitamente de aulas de dança e assistir apresentação de trios de forró, da quadrilha Gonzagão do Pavilhão, o cortejo do maracatu Tambores de Iguaçu e de poesia, tudo com manifestações típicas do nordeste. É a 3ª edição do Trem do Forró, que já faz parte do calendário cultural da cidade do Rio. O local escolhido para a partida da iniciativa que celebra o Dia Estadual do Forró, criado em 2019, não é sem motivo. A intenção da concessionária SuperVia, responsável pelo serviço de trens de passageiros no Rio, é reforçar o compromisso com "a valorização da cultura popular e da mobilidade acessível", como faz com o Trem do Samba e o Trem do Choro, também grandes sucessos de público.

Depois das apresentações, o Trem do Forró partirá às 12h na viagem entre a Central do Brasil e Duque de Caxias e a festa na cidade da Baixada Fluminense vai até as 18h, na Praça do Pacificador. Lá, a diversão ficará por conta de quadrilhas juninas e barraquinhas com comidas típicas. Na partida, o público vai poder escolher um dos oito vagões temáticos do Trem do Forró, que terão trios de forró fazendo animações até Caxias e vão fazer homenagens. Entre eles, no primeiro, que é uma representação de Pernambuco, o homenageado é Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O segundo, da Paraíba, a estrela a ser lembrada é Jackson do Pandeiro e no terceiro, que é para o Maranhão, o homenageado é João do Vale.

“São mestres do forró que moraram no Rio de Janeiro e notabilizaram o movimento do forró, não somente no estado, como no Brasil e em todo o mundo”, disse o coordenador do projeto Trem do Forró RJ, o cantor Jadiel Guerra, que é pernambucano, mas mora no Rio há 40 anos. As mulheres serão homenageadas com um vagão especial que é o das forrozeiras. É um vagão que a gente está fazendo homenagem a duas grandes figuras do nosso forró, a Anastácia, considerada a rainha do forró e a Elba Ramalho, um grande ícone do nosso forró, contou. “A ideia é que o movimento do Esquenta carregue todo o público para os vagões”.

Guerra destacou que ao longo dos anos tem crescido o surgimento de mulheres forrozeiras, no ambiente que costumava ser majoritariamente masculino. “As mulheres têm tido um crescimento muito grande de participação. Não são os homens que estão abrindo espaço, elas é que estão criando o próprio espaço dentro do cenário forrozeiro. Acho isso muito interessante porque têm talento”, apontou. Unesco Jadiel Guerra disse que a cada ano o Trem do Forró tem despertado mais atenção do público e agora, na 3ª edição, há uma razão especial.