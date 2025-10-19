PF deflagra operação para apurar ameaças de violência contra universidade federal

Polícia Federal realizando a Operação Campus Seguro, em São Paulo / Crédito: Reprodução/Site/Gov.br

A Polícia Federal (PF) realizou a Opração Campus Seguro nas ruas na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, na última sexta-feira, 17, para apurar uma série de ameaças de violência feitas às pessoas que estudam e trabalham na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A investigação teve início após a própria instituição formalizar uma denúncia no Portal Comunica-PF, site de denúncias do órgão.