PF deflagra operação para apurar ameaças de violência contra universidade federal

A Polícia Federal (PF) realizou a Opração Campus Seguro nas ruas na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, na última sexta-feira, 17, para apurar uma série de ameaças de violência feitas às pessoas que estudam e trabalham na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
A investigação teve início após a própria instituição formalizar uma denúncia no Portal Comunica-PF, site de denúncias do órgão.
Segundo o registro da Unifesp, há várias manifestações em redes sociais incitando o uso de violência extrema contra a universidade. Nessas mensagens, há citações a “massacre” no campus Baixada Santista e também à promoção de ódio a estudantes e servidores.
A investigação da PF identificou um perfil responsável pelas postagens e descobriu que ele estava vinculado a um morador de Santos. Na operação, houve um cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço dele para coletar elementos probatórios, a fim de esclarecer os fatos.
A Unifesp afirma, por meio de uma nota publicada no site oficial da universidade, que a PF confirmou que não foram encontrados, no local da ação, indícios materiais que apontem para a efetivação das ameaças.
"Equipamentos eletrônicos foram apreendidos e enviados para perícia, e até o momento as evidências indicam que se tratavam de manifestações restritas ao ambiente virtual, como um caso isolado".
No início do comunicado, a Unifesp informa que adotou medidas internas de acompanhamento e prevenção na relação direta com as equipes de controle de acesso do campus para "garantir a tranquilidade e a integridade da comunidade acadêmica.
Por fim, a universidade convida a comunidade para participar do Ato em Defesa da Universidade Pública e da Democracia, que será realizado no dia 28 de outubro, das 11h30 às 12h30, na Reitoria da Unifesp (Rua Sena Madureira, 1500).