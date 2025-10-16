PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), os policiais federais cumpriram dois mandados judiciais de prisões temporárias, dois de prisões preventivas e quatro de busca e apreensão.

Segundo a PF, as investigações começaram no último mês de junho com a apreensão de três malotes com cerca de com 160 quilos de cocaína de posse de traficantes na área restrita do aeroporto.

“As investigações apontaram que a organização tinha como objetivo enviar a cocaína para a Joanesburgo, na África do Sul. Havia indícios de que o entorpecente seria redistribuído para outras nações”, informou a PF.

As apurações policiais mostraram que o grupo criminoso utilizava dois veículos, sendo um atuando como “batedor”, responsável por monitorar a presença de policiamento no entorno, e outro transportando a droga até a área restrita do aeroporto. “No local, um funcionário do terminal, também envolvido no esquema, desviava a droga até a aeronave”.