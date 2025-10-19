Durante show, Alcione critica final de Vale Tudo: 'Achei xoxo'Durante show em São Paulo, Alcione comentou o desfecho da novela "Vale Tudo" da Globo e disse que esperava um final mais forte para as vilãs
Durante o show que fez em São Paulo neste sábado, 18, Alcione provou que, além de dona de uma das vozes mais marcantes do país, também é uma noveleira de carteirinha.
No meio da apresentação, a artista interrompeu a sequência musical para desabafar sobre o final de “Vale Tudo”, exibido na noite anterior pela TV Globo.
Sem economizar sinceridade, e com seu humor característico, Marrom disse que achou o desfecho da trama “xoxo”.
“Eu sou noveleira, gente. Mas me dar um final daquele? Ainda bem que vocês concordaram comigo. Pensei: ‘Será que só eu que sou contra?’. A Odete fez e aconteceu, sai linda no avião. E aquele tal de Freitas, que só sabia puxar o saco dela. Maria de Fátima arrumou um fazendeiro pra sustentar ela... o que é isso? Não gostei, não gostei e não gostei”, disparou a cantora, arrancando risadas e aplausos do público.
O remake, escrito por Manuela Dias, revelou no último capítulo que Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, sobreviveu ao atentado e forjou a própria morte, fugindo do País.
A decisão de dar um destino leve à icônica vilã dividiu opiniões nas redes sociais, onde muitos internautas também se mostraram insatisfeitos com o rumo tomado pela história.
Alcione reforçou que acompanhou a novela do começo ao fim e esperava um encerramento mais impactante. “Vou conversar com essa menina que fez essa novela. Ela tinha que me colocar na história! Eu ia sair na porrada com um monte de gente”, brincou, para delírio da plateia.
Entre memes e elogios, o comentário da cantora logo repercutiu online. “Marrom é uma diva, nunca dorme com frio, está sempre coberta de razão”, escreveu um fã. Outro completou: “Se a Alcione falou, tá falado! Viva a nossa querida Marrom!”.