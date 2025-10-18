Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aeroporto de Natal suspende operações por uma hora após suspeita de bomba em voo

Um passageiro alegou estar transportando uma bomba. A aeronave permaneceu na pista por mais de uma hora
Autor Estela Félix
O Aeroporto Internacional de Natal (SBSG) precisou interromper suas operações na manhã deste sábado, 18, devido a uma suspeita de bomba em um voo com destino a Recife. O incidente afetou pousos e decolagens, mobilizando os protocolos de segurança previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O voo Azul AD4038, operado pelo ATR 72-600 de matrícula PR-YXT, decolou por volta de 11h20, mas retornou à pista poucos minutos após a decolagem, pois um passageiro alegou estar transportando uma bomba. A aeronave permaneceu na pista por mais de uma hora, deixando o aeroporto inoperante durante esse período.

Duas aeronaves em aproximação a Natal precisaram desviar para o Aeroporto Internacional de João Pessoa João Pessoa (JPA), incluindo o voo LATAM 3438 e o GOL 1554.

Após mais de uma hora de investigação, a suspeita não se confirmou, e o aeroporto retomou suas atividades por volta de 13h, permitindo que voos desviados decolassem de João Pessoa para Natal.

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, e a Azul foram contatadas para mais informações, mas até o fechamento da matéria não houve retorno. Assim que mais informações forem fornecidas, a matéria será atualizada.

