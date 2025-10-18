Aeroporto de Natal suspende operações por uma hora após suspeita de bomba em voo

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-06-2023: Avião no ceu azul. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Aeroporto Internacional de Natal (SBSG) precisou interromper suas operações na manhã deste sábado, 18, devido a uma suspeita de bomba em um voo com destino a Recife. O incidente afetou pousos e decolagens, mobilizando os protocolos de segurança previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O voo Azul AD4038, operado pelo ATR 72-600 de matrícula PR-YXT, decolou por volta de 11h20, mas retornou à pista poucos minutos após a decolagem, pois um passageiro alegou estar transportando uma bomba. A aeronave permaneceu na pista por mais de uma hora, deixando o aeroporto inoperante durante esse período.