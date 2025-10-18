Aeroporto de Natal suspende operações por uma hora após suspeita de bomba em voo

Aeroporto de Natal suspende operações por uma hora após suspeita de bomba em vooUm passageiro alegou estar transportando uma bomba. A aeronave permaneceu na pista por mais de uma hora
O Aeroporto Internacional de Natal (SBSG) precisou interromper suas operações na manhã deste sábado, 18, devido a uma suspeita de bomba em um voo com destino a Recife. O incidente afetou pousos e decolagens, mobilizando os protocolos de segurança previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
O voo Azul AD4038, operado pelo ATR 72-600 de matrícula PR-YXT, decolou por volta de 11h20, mas retornou à pista poucos minutos após a decolagem, pois um passageiro alegou estar transportando uma bomba. A aeronave permaneceu na pista por mais de uma hora, deixando o aeroporto inoperante durante esse período.
Leia mais
-
PF apreende 26kg de cocaína escondidos em tecidos no Aeroporto de Fortaleza
-
Alimentação cara em aeroporto permite ter menor tarifa aeroportuária do mundo, segundo a Anac
-
MPF pede que Polícia Federal investigue obra na Floresta do Aeroporto
-
O aeroporto 'fantasma' que se tornou o que mais cresce no Brasil
Duas aeronaves em aproximação a Natal precisaram desviar para o Aeroporto Internacional de João Pessoa João Pessoa (JPA), incluindo o voo LATAM 3438 e o GOL 1554.
Após mais de uma hora de investigação, a suspeita não se confirmou, e o aeroporto retomou suas atividades por volta de 13h, permitindo que voos desviados decolassem de João Pessoa para Natal.
A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, e a Azul foram contatadas para mais informações, mas até o fechamento da matéria não houve retorno. Assim que mais informações forem fornecidas, a matéria será atualizada.