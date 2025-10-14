Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem é Buzeira? Influenciador foi preso pela Polícia Federal

Com 15 milhões de seguidores, Bruno "Buzeira" foi detido na Operação Narco Bet, que investiga lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional
O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, de 28 anos, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, 14, durante a Operação Narco Bet, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

A prisão ocorreu no município de Igaratá, em São Paulo. A ação faz parte de um desdobramento da Operação Narco Vela, voltada à repressão do tráfico marítimo.

Segundo a PF, parte dos recursos ilegais era movimentada por meio de sites de apostas eletrônicas (as chamadas “bets”), com transferências de valores para o exterior.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram na casa de Buzeira fuzis, pistolas, munições e equipamentos táticos, classificados como um “arsenal de guerra”.

Como funcionava o esquema da Operação Narco Bet

A Operação Narco Bet cumpriu 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões.

A operação teve o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), que executou uma prisão em território alemão.

De acordo com os investigadores, o grupo criminoso usava criptomoedas, empresas de fachada e apostas on-line para ocultar a origem do dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

Quem é Buzeira, o influenciador investigado pela PF

Nascido em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, Buzeira ganhou notoriedade nas redes sociais ao promover rifas e sorteios de carros de luxo, além de exibir uma vida cercada por joias, helicópteros e festas milionárias.

Com mais de 15 milhões de seguidores, ele se tornou uma figura popular entre influenciadores e artistas.

Em fevereiro deste ano, já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, que investigava a compra de um veículo vinculado a terceiros suspeitos.

Na época, Buzeira afirmou nas redes sociais que havia sido chamado apenas para “prestar esclarecimentos”, negando envolvimento com atividades criminosas.

“Estavam me associando a coisas com as quais eu não tinha nada a ver. Comprei um carro e ele estava associado a pessoas que eu não conhecia”, declarou.

Amizades e conexões de Buzeira

Buzeira é conhecido por manter amizade próxima com o rapper Oruam, considerado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como um indivíduo de “alta periculosidade”.

Os dois foram vistos juntos em eventos e viagens, e o influenciador chegou a apoiar campanhas nas redes sociais pedindo a libertação do artista quando este foi preso.

Fontes ligadas à investigação afirmam que Buzeira mantinha vínculos com integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo a PF, ele atuava como um “rosto legítimo” usado para lavar dinheiro do tráfico por meio de rifas e apostas on-line, apresentadas como promoções e sorteios para seguidores.

Buzeira: histórico e materiais apreendidos

Durante as buscas, os agentes federais apreenderam armas de fogo, munições, rádios comunicadores, joias, veículos importados e dinheiro em espécie.

Em operações anteriores, a Polícia Civil já havia recolhido documentos bancários internacionais e multas de carros de luxo na casa do influenciador, localizada em um condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes (SP).

Com a nova prisão, Buzeira poderá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa com atuação transnacional. Até o momento, a defesa do influenciador não foi localizada.

