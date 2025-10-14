Quem é Buzeira? Influenciador foi preso pela Polícia Federal

Com 28 anos, Buzeira já tinha sido alvo de uma operação da Polícia Civil em fevereiro. / Crédito: Reprodução/Instagram @buzeira_oficial

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, de 28 anos, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, 14, durante a Operação Narco Bet, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A prisão ocorreu no município de Igaratá, em São Paulo. A ação faz parte de um desdobramento da Operação Narco Vela, voltada à repressão do tráfico marítimo.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões. A operação teve o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), que executou uma prisão em território alemão.

De acordo com os investigadores, o grupo criminoso usava criptomoedas, empresas de fachada e apostas on-line para ocultar a origem do dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

Em fevereiro deste ano, já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, que investigava a compra de um veículo vinculado a terceiros suspeitos. Na época, Buzeira afirmou nas redes sociais que havia sido chamado apenas para “prestar esclarecimentos”, negando envolvimento com atividades criminosas. “Estavam me associando a coisas com as quais eu não tinha nada a ver. Comprei um carro e ele estava associado a pessoas que eu não conhecia”, declarou.

