Cotam apreende 200 quilos de drogas em Fortaleza dentro de malas de viagem

Material seria oriundo do Rio de Janeiro e pertencia à facção Comando Vermelho

A droga estava em uma residência, onde foi apreendido um carregador de pistola e um simulacro de fuzil. Conforme a apuração do O POVO , o material vinha do Rio de Janeiro e pertencia à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O Comando Tático Motorizado (Cotam) apreendeu 205 quilos de entorpecente em malas em uma residência no bairro Genibaú , em Fortaleza, neste domingo, 28. A apreensão aconteceu por meio dos policiais militares do Cotam e da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

A apreensão foi avaliada preliminarmente em pelo menos R$ 5 milhões, e envolvia entorpecentes diversos: maconha, haxixe, cocaína e crack.

Conforme a fonte, a residência era um duplex alugado e o homem foi preso em flagrante. A composição que atuou foi a do 1º tenente Jones, com a composição do subtenente Robson e o sargento Torres.

A Coordenadoria de Inteligência (Coin) recebeu denúncias sobre o caso e policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) foram até o local e realização a apreensão. O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Narcóticos (Denarc).

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.