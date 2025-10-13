COP30: menos emissões, mais florestas e dinheiro

A conferência climática da ONU que acontecerá em novembro no Brasil será a primeira organizada na região da Amazônia e marcará uma década do Acordo de Paris. Mas, além de seu simbolismo, o que está na agenda do evento? As negociações prolongadas reúnem quase todos os países do mundo para enfrentar o aquecimento global, mas, ao contrário de edições recentes, a COP30 não tem um tema ou objetivo específico.

Isso não significa que os grandes poluidores conseguirão evitar a pressão das nações mais vulneráveis ao clima, frustradas com o nível de ambição e de assistência financeira prometida. Estas serão as principais questões sobre a mesa da COP30, que acontecerá a partir de 10 de novembro e vai durar quase duas semanas na cidade de Belém, estado do Pará. - Emissões - O mundo não está reduzindo as emissões de maneira suficientemente rápida para limitar o aquecimento do planeta a 1,5ºC na comparação com a era pré-industrial, como estabelece o Acordo de Paris.

A maioria dos cientistas acredita que, sem uma mudança radical de direção, esse limite será alcançado em alguns anos. As nações signatárias do Acordo de Paris são obrigadas a apresentar objetivos mais ambiciosos para a redução de suas emissões de gases do efeito estufa a cada cinco anos. A última rodada de compromissos para 2035 deveria ser entregue em fevereiro. O Brasil foi um dos primeiros a dar o exemplo, mas a maioria dos países não cumpriu o prazo.

No início de outubro, quase 60 nações haviam apresentado seus planos revisados. Poucos impressionaram e, em particular, o objetivo da China ficou muito abaixo das expectativas. A União Europeia ainda não alcançou um acordo sobre sua nova meta, assim como a Índia, outro grande emissor. Com os Estados Unidos fora do Acordo de Paris, suas promessas também não serão consideradas. Na COP30, os compromissos das nações mais atrasadas poderiam, no entanto, ser integrados.

- Dinheiro - O dinheiro — especificamente quanto os países ricos repassarão aos mais pobres para a adaptação à mudança climática e para a transição a um futuro com baixas emissões de carbono — será novamente um ponto de discórdia em Belém. No ano passado, após 15 dias de negociações difíceis, a COP29 terminou com o compromisso das nações desenvolvidas de fornecer 300 bilhões de dólares (R$ 1,6 trilhão) por ano aos países em desenvolvimento até 2035, valor muito abaixo do necessário.