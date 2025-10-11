Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Círio de Nazaré 2025: programação, horários e como assistir

Círio de Nazaré 2025: veja programação, horários e como assistir à procissão

Círio de Nazaré reúne iniciou no dia 6 de outubro e segue até o dia 27, com o Recírio; veja programação completa, horários e como assistir à procissão
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A tradicional manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré será celebrada neste domingo, 12, durante o Círio, em Belém, no estado do Pará. A festividade iniciou no dia 6 de outubro e segue até o dia 27, com o Recírio.

Nesse sentido, a programação oficial das procissões e romarias que irão compor os eventos Círio de Nazaré 2025 foi divulgada pela Diretoria da Festa de Nazaré.

Leia mais

 

A Grande Procissão do Círio percorre um trajeto de mais de 3,5 km até a Basílica Santuário de Nazaré, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas.

Além do Círio, os 26 eventos oficiais confirmados incluem missas, vigílias, festividades culturais e momentos de devoção, como a Descida da Imagem e a Trasladação.

Círio de Nazaré 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

A transmissão do evento é feita pela TV Liberal do Pará, que cobre ao vivo as principais romarias do Círio de Nazaré 2025.

Essa cobertura mostra as imagens, sons e emoções dos devotos a Nossa Senhora de Nazaré que transformam o momento em um espetáculo de fé, cultura e tradição nas ruas de Belém.

Pelo YouTube da TV Liberal também é possível acompanhar a cerimônia.

No domingo, 12, a transmissão continua a partir das 6h da manhã com a Missa na Catedral da Sé, seguida da Grande Procissão do Círio.

Círio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do mundo

A festividade é realizada há mais de 200 anos em Belém/PA, sendo uma das maiores festas religiosas do mundo.

Essa manifestação de fé também é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Leia mais

“A história do Círio começa em 1700 com o achado da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo Caboclo Plácido, às margens de um riacho localizado próximo de onde hoje se ergue a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré”, informa o portal oficial do Círio de Nazaré.

Em seguida, a primeira procissão em homenagem à Padroeira dos paraenses aconteceu em 1793. A partir disso, a devoção dos fiéis católicos à entidade religiosa foi crescendo e, desde então, o Círio ocorre anualmente, reunindo um número cada vez maior de fiéis.

Veja a programação completa do Círio de Nazaré 2025

12 de outubro (domingo) - Dia do Círio

  • Missa do Círio – 6h, na Catedral de Belém.
  • Círio de Nazaré – 7h, com saída da Catedral até a Praça Santuário (3,6 km).
  • Missa campal será celebrada na chegada da imagem à Praça Santuário.

18 de outubro (sábado)

  • Ciclo Romaria – 8h, saindo da Praça Santuário (14 km).
  • Romaria da Juventude – 16h, com saída da Paróquia São Miguel.

19 de outubro (domingo)

  • Romaria das Crianças – 7h, com missa na Praça Santuário, seguida da procissão (3,7 km).

25 de outubro (sábado)

  • Romaria dos Corredores – 5h, saindo da Praça Santuário (7 km).
  • Romaria da Acessibilidade – 8h, também saindo da Praça Santuário (1,45 km).

26 de outubro (domingo)

  • Procissão da Festa – 7h, com saída da Comunidade São Brás.
  • Missa de Encerramento – 18h, na Basílica-Santuário.

27 de outubro (segunda-feira)

  • Subida da Imagem Original – 6h, na Basílica-Santuário.
  • Missa do Recírio – 7h, na Praça Santuário.
  • Procissão do Recírio – 8h, saindo da Praça Santuário rumo ao Colégio Gentil Bittencourt (800m).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar