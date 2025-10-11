Círio de Nazaré 2025: programação, horários e como assistir

Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo e reúne cerca de 2 milhões de pessoas / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A tradicional manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré será celebrada neste domingo, 12, durante o Círio, em Belém, no estado do Pará. A festividade iniciou no dia 6 de outubro e segue até o dia 27, com o Recírio. Nesse sentido, a programação oficial das procissões e romarias que irão compor os eventos Círio de Nazaré 2025 foi divulgada pela Diretoria da Festa de Nazaré.

Além do Círio, os 26 eventos oficiais confirmados incluem missas, vigílias, festividades culturais e momentos de devoção, como a Descida da Imagem e a Trasladação. Círio de Nazaré 2025: onde assistir ao vivo à transmissão A transmissão do evento é feita pela TV Liberal do Pará, que cobre ao vivo as principais romarias do Círio de Nazaré 2025.

Essa cobertura mostra as imagens, sons e emoções dos devotos a Nossa Senhora de Nazaré que transformam o momento em um espetáculo de fé, cultura e tradição nas ruas de Belém.

Pelo YouTube da TV Liberal também é possível acompanhar a cerimônia.

No domingo, 12, a transmissão continua a partir das 6h da manhã com a Missa na Catedral da Sé, seguida da Grande Procissão do Círio. Círio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do mundo A festividade é realizada há mais de 200 anos em Belém/PA, sendo uma das maiores festas religiosas do mundo.

Essa manifestação de fé também é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

