Círio de Nazaré 2025: programação, horários e como assistir

A tradicional manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré será celebrada neste domingo, 12, durante o Círio, em Belém, no estado do Pará. A festividade iniciou no dia 6 de outubro e segue até o dia 27, com o Recírio.
Nesse sentido, a programação oficial das procissões e romarias que irão compor os eventos Círio de Nazaré 2025 foi divulgada pela Diretoria da Festa de Nazaré.
A Grande Procissão do Círio percorre um trajeto de mais de 3,5 km até a Basílica Santuário de Nazaré, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas.
Além do Círio, os 26 eventos oficiais confirmados incluem missas, vigílias, festividades culturais e momentos de devoção, como a Descida da Imagem e a Trasladação.
Círio de Nazaré 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
A transmissão do evento é feita pela TV Liberal do Pará, que cobre ao vivo as principais romarias do Círio de Nazaré 2025.
Essa cobertura mostra as imagens, sons e emoções dos devotos a Nossa Senhora de Nazaré que transformam o momento em um espetáculo de fé, cultura e tradição nas ruas de Belém.
Pelo YouTube da TV Liberal também é possível acompanhar a cerimônia.
No domingo, 12, a transmissão continua a partir das 6h da manhã com a Missa na Catedral da Sé, seguida da Grande Procissão do Círio.
Círio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do mundo
A festividade é realizada há mais de 200 anos em Belém/PA, sendo uma das maiores festas religiosas do mundo.
Essa manifestação de fé também é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
“A história do Círio começa em 1700 com o achado da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo Caboclo Plácido, às margens de um riacho localizado próximo de onde hoje se ergue a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré”, informa o portal oficial do Círio de Nazaré.
Em seguida, a primeira procissão em homenagem à Padroeira dos paraenses aconteceu em 1793. A partir disso, a devoção dos fiéis católicos à entidade religiosa foi crescendo e, desde então, o Círio ocorre anualmente, reunindo um número cada vez maior de fiéis.
Veja a programação completa do Círio de Nazaré 2025
12 de outubro (domingo) - Dia do Círio
- Missa do Círio – 6h, na Catedral de Belém.
- Círio de Nazaré – 7h, com saída da Catedral até a Praça Santuário (3,6 km).
- Missa campal será celebrada na chegada da imagem à Praça Santuário.
18 de outubro (sábado)
- Ciclo Romaria – 8h, saindo da Praça Santuário (14 km).
- Romaria da Juventude – 16h, com saída da Paróquia São Miguel.
19 de outubro (domingo)
- Romaria das Crianças – 7h, com missa na Praça Santuário, seguida da procissão (3,7 km).
25 de outubro (sábado)
- Romaria dos Corredores – 5h, saindo da Praça Santuário (7 km).
- Romaria da Acessibilidade – 8h, também saindo da Praça Santuário (1,45 km).
26 de outubro (domingo)
- Procissão da Festa – 7h, com saída da Comunidade São Brás.
- Missa de Encerramento – 18h, na Basílica-Santuário.
27 de outubro (segunda-feira)
- Subida da Imagem Original – 6h, na Basílica-Santuário.
- Missa do Recírio – 7h, na Praça Santuário.
- Procissão do Recírio – 8h, saindo da Praça Santuário rumo ao Colégio Gentil Bittencourt (800m).