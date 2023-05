Saiba como a mente influencia as emoções

Tudo o que sentimos, pensamos ou está guardado no nosso inconsciente acaba refletindo no corpo e interferindo no nosso comportamento. Às vezes, esses pensamentos ganham grandes dimensões e somos afetados por crises de ansiedade, pânico e quadros de estresse.

“Sentimos as emoções, pois elas nos dão informações importantes, comunicam coisas aos outros, dizendo muito do que pensamos e somos, organizam-nos e avaliam os estímulos do ambiente rapidamente, preparando-nos para os comportamentos”, analisa a psicóloga Naiara O. Mariotto. Além disso, os sentimentos reprimidos, ou seja, aqueles que não queremos ou não conseguimos encarar, aparecem em forma de sintomas.

Quais são as causas do estresse?

O estresse nos rouba a paz e nos coloca em um estado de choque, que tira o nosso equilíbrio. “Ele pode aparecer vindo de qualquer evento ou pensamento que faz você se sentir nervoso, zangado ou frustrado. É uma resposta normal para qualquer situação ameaçadora, por exemplo, quando você precisa passar por uma situação de sofrimento ou mal-estar e/ou precisa mudar ou adaptar-se a algo novo”, explica a psicóloga.

A ansiedade surge em situações parecidas, quando estamos com medo, preocupados ou desconfortáveis. “Ambos possuem os mesmos sintomas fisiológicos, como falta de ar, irritabilidade, aumento da frequência cardíaca etc.”, aponta Naiara Mariotto. É preciso ressaltar que a ansiedade é um sentimento normal em todos os seres humanos e serve para nos movimentar em direção ao futuro. No entanto, ela se torna um problema quando nos paralisa.