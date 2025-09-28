Ex-ginasta Laís Souza emociona ao recuperar sensibilidade no dedo

Em vídeo registrado pela namorada, a ex-ginasta Laís Souza compartilha avanço motor e emociona fãs / Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-ginasta Laís Souza emocionou os seguidores ao mostrar neste sábado, 27, uma nova conquista em sua recuperação. A ex-atleta conseguiu sentir novamente a ponta do dedo indicador, um avanço relevante após mais de uma década de reabilitação após grave acidente que sofreu em 2014.

“Meu Deus, muito obrigada!! Eu fico tão feliz quando descubro novos pontos de sensibilidade no meu corpo”, declarou Laís na legenda do vídeo publicado nas redes sociais. O registro foi feito pela namorada, Beatriz Canabrava, que aparece no vídeo celebrando a conquista ao lado da atleta. “Parece que estou com um pouquinho de sensibilidade”, disse Laís. Surpresa, Beatriz reagiu: “Está zoando?”. Na sequência, a ex-ginasta confirma, visivelmente emocionada: “Essa é nova. Bem-vinda. Que legal”. Há um pouco mais de dois anos, Laís Souza vive um relacionamento com Beatriz Canabrava.