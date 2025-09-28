Ex-ginasta Laís Souza emociona ao recuperar sensibilidade no dedo

Ex-ginasta Laís Souza emociona ao recuperar sensibilidade no dedoEm vídeo registrado pela namorada, a ex-ginasta compartilha avanço motor e emociona fãs
A ex-ginasta Laís Souza emocionou os seguidores ao mostrar neste sábado, 27, uma nova conquista em sua recuperação.
A ex-atleta conseguiu sentir novamente a ponta do dedo indicador, um avanço relevante após mais de uma década de reabilitação após grave acidente que sofreu em 2014.
“Meu Deus, muito obrigada!! Eu fico tão feliz quando descubro novos pontos de sensibilidade no meu corpo”, declarou Laís na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.
O registro foi feito pela namorada, Beatriz Canabrava, que aparece no vídeo celebrando a conquista ao lado da atleta.
“Parece que estou com um pouquinho de sensibilidade”, disse Laís. Surpresa, Beatriz reagiu: “Está zoando?”. Na sequência, a ex-ginasta confirma, visivelmente emocionada: “Essa é nova. Bem-vinda. Que legal”.
Há um pouco mais de dois anos, Laís Souza vive um relacionamento com Beatriz Canabrava.
Em entrevista à revista Marie Claire, a ex-ginasta revelou que conheceu a namorada por meio de um aplicativo de relacionamento.
"Começamos a mandar mensagens uma para a outra. Todos os encontros que tivemos no início foram muito legais, deu aquela sensação de que parecia que a gente já se conhecia, sabe? Desde o início foi uma relação muito tranquila e leve. Ela é uma garota fofa e atenciosa. Estou apaixonada faz quase dois anos. Está me completando bastante", declarou.
Relembre o acidente da ginasta Laís Souza, em 2014
Laís Souza foi medalhista mundial na Ginástica Artística. Em 2014, passou a se dedicar aos esportes de inverno e, no mesmo ano, sofreu um acidente durante um treino de esqui aéreo, nos Estados Unidos, enquanto se preparava para as Olimpíadas de Inverno em Sochi, na Rússia.
A queda provocou uma lesão na coluna cervical e resultou na perda dos movimentos dos membros superiores e inferiores.
Desde então, com fisioterapia e tratamentos contínuos, ela tem celebrado cada avanço em sua reabilitação.