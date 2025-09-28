O que se sabe sobre ataque com mortes em igreja mórmon nos EUA

Reuters O ataque e o incêndio ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, uma cidade a cerca de 100 km a noroeste de Detroit. Pelo menos duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas após um ataque a tiros e um incêndio em uma igreja mórmon neste domingo (28/9) no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O suposto atirador foi morto, e o incêndio já foi controlado.

No entanto, o suspeito ainda não foi identificado e o motivo do crime ainda não está claro. O ataque e o incêndio ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, uma cidade a cerca de 100 km a noroeste de Detroit. O município fica a poucos quilômetros ao sul da cidade de Flint e tem mais de 39.000 habitantes, de acordo com o site do município. As autoridades afirmam que o suspeito – um homem de 40 anos – dirigiu seu veículo contra a igreja antes de incendiar o prédio "deliberadamente".

A polícia disse que o suspeito "arremessou o veículo contra a porta da frente, saiu e começou a disparar" com um fuzil. Havia "centenas de pessoas" em um culto na igreja naquele momento, segundo as autoridades. A polícia afirma que não há ameaça ao público e que o fogo foi controlado, após o suspeito ter sido morto em uma troca de tiros com os policiais.

A força policial local de Grand Blanc afirma que cem agentes do FBI foram mobilizados para ajudar na investigação. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter sido informado sobre os eventos em Michigan, chamando o ataque de "horrendo". Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que "o suspeito está morto, mas ainda há muito a descobrir".

Ele então disse que "este parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América". O presidente acrescenta: "O FBI esteve imediatamente no local e liderará a investigação federal, fornecendo total apoio às autoridades estaduais e locais". "ESTA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS DEVE ACABAR, IMEDIATAMENTE!", disse o presidente.