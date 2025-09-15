Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ginasta Flávia Saraiva assume namoro com filho de ídolo do Botafogo

Atleta foi vista ao lado do influenciador e filho do ex-atacante do Glorioso durante o festival “The Town”, em São Paulo
A ginasta Flávia Saraiva assumiu que está em um novo relacionamento com o filho de um ídolo do Botafogo. Durante a realização do festival “The Town” em São Paulo, a medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, foi vista ao lado do influenciador Tulinho Maravilha nos shows que ocorreram no Autódromo de Interlagos, na última sexta-feira (12).

Tulinho representa o apelido de Túlio Humberto Pereira Costa Filho, o primeiro filho de Túlio Maravilha, ex-atacante do Botafogo. Inclusive, ele tentou seguir os passos do pai e arriscou a carreira no futebol ao  passar por clubes como Vila Nova e Aparecida de Goiânia, além de Taboão da Serra e São Caetano, ambos de São Paulo. Também fez testes no próprio Botafogo, Portuguesa, Oeste Barueri e até mesmo no Vasco, Entretanto, não teve êxito na empreitada de se consolidar como jogador profissional e desistiu da missão em 2018.

Depois da aposentadoria, ele decidiu se aventurar como influenciador e demonstra sucesso no mundo digital. Afinal, Tulinho é dono de um canal no YouTube, em que produz conteúdos diversos sobre futebol e conta com mais de um milhão de inscritos. No Instagram, a métrica é semelhante, pois ele conta com um milhão de seguidores.

Ex-zagueiro do Botafogo brilha na estreia em Portugal

Cria das categorias de base do Botafogo e com passagens pelo futebol da Bélgica, o zagueiro David Sousa iniciou sua trajetória, em Portugal, com o Casa Pia, da melhor forma possível. O defensor foi titular pela primeira vez na equipe portuguesa no duelo contra o Arouca e marcou seu primeiro gol pelo clube. Além do tento, Sousa também teve uma atuação sólida na defesa e ajudou seu time a vencer por 2 a 0, pelo Campeonato Português. Com as boas ações, o brasileiro recebeu o prêmio de craque do jogo.

