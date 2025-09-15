Ginasta Flávia Saraiva assume namoro com filho de ídolo do Botafogo

Atleta foi vista ao lado do influenciador e filho do ex-atacante do Glorioso durante o festival “The Town”, em São Paulo / Crédito: Jogada 10

A ginasta Flávia Saraiva assumiu que está em um novo relacionamento com o filho de um ídolo do Botafogo. Durante a realização do festival “The Town” em São Paulo, a medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, foi vista ao lado do influenciador Tulinho Maravilha nos shows que ocorreram no Autódromo de Interlagos, na última sexta-feira (12). Tulinho representa o apelido de Túlio Humberto Pereira Costa Filho, o primeiro filho de Túlio Maravilha, ex-atacante do Botafogo. Inclusive, ele tentou seguir os passos do pai e arriscou a carreira no futebol ao passar por clubes como Vila Nova e Aparecida de Goiânia, além de Taboão da Serra e São Caetano, ambos de São Paulo. Também fez testes no próprio Botafogo, Portuguesa, Oeste Barueri e até mesmo no Vasco, Entretanto, não teve êxito na empreitada de se consolidar como jogador profissional e desistiu da missão em 2018.