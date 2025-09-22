Primavera: como a estação chega em cada região do Brasil

Entre agosto e setembro, começa a floração dos ipês amarelos marcando o início da primavera / Crédito: Samuel Setubal

Entre o inverno e o verão, a primavera é marcada pelo desabrochar das flores, aumento das temperaturas e retorno das chuvas em boa parte do Brasil. No entanto, em 2025, a chegada da estação será acompanhada por um ciclone extratropical que traz instabilidades climáticas ao país. A seguir, confira quando a primavera de 2025 começa e como ela se manifestará pelo País.

Quando começa a primavera? No Hemisfério Sul, a primavera começa entre os dias 22 e 23 de setembro e termina entre 21 e 22 de dezembro. No Brasil, a estação das flores começa oficialmente nesta segunda-feira, 22, às 15h19min (horário de Brasília).

Como será a primavera no Brasil em 2025? A primavera marca o fim do período seco do inverno e o início dos temporais de fim de tarde, além do aumento gradual do calor, que prepara a transição para o verão. Segundo a ClimaTempo, os impactos da estação variam em cada região: Região Sul Maior possibilidade de período secos, especialmente no Rio Grande do Sul, mesmo com a passagem de frentes frias; A passagem de algumas frentes frias poderá provocar acentuada a queda de temperatura em outubro e em novembro, com chance de geada tardia nas áreas mais altas das serras; Episódios de calor intenso podem ocorrer na região e há a possibilidade de ondas de calor no verão; Região Sudeste Eventos de calor intenso são esperados especialmente para o interior da região, mas episódios de queda acentuada de temperatura ainda podem ocorrer em outubro e em novembro na passagem de frentes frias moderadas a fortes; Retorno gradual da chuva, com aumento da frequência a partir de meados de outubro; frentes frias terão maior impacto nas áreas próximas ao mar; Região Centro-Oeste Episódios de calor extremo podem ocorrer no fim de setembro e início de outubro; Pancadas de chuva ganhará regularidade e volume a partir de meados de outubro; Risco de redemoinhos de poeira e de levantamento de cortina de poeira até meados de outubro; Região Nordeste A maioria das áreas do interior na região passará a primavera com forte calor e muito sol, com lento retorno das pancadas de chuva; Aumento da temperatura e diminuição da frequência da chuva na costa leste do Nordeste, mas ainda com chance de passagem de frentes frias pela costa da Bahia; Região Norte Precipitações acima da média em muitas áreas da região, o que vai acelerar o processo de cheia dos rios; Há possibilidade de risco de cheia severa em 2026, especialmente na região do rio Negro e do Solimões. De modo geral, a primavera de 2025 deve apresentar volumes de chuva um pouco acima da média em boa parte do país.