Primavera: como a estação chega em cada região do Brasil

Início da primavera: veja como a estação chega em cada região do BrasilA primavera é marcada pelo aumento das temperaturas e retorno das chuvas em boa parte do Brasil. Veja como a estação chega em cada região
Entre o inverno e o verão, a primavera é marcada pelo desabrochar das flores, aumento das temperaturas e retorno das chuvas em boa parte do Brasil. No entanto, em 2025, a chegada da estação será acompanhada por um ciclone extratropical que traz instabilidades climáticas ao país.
A seguir, confira quando a primavera de 2025 começa e como ela se manifestará pelo País.
Quando começa a primavera?
No Hemisfério Sul, a primavera começa entre os dias 22 e 23 de setembro e termina entre 21 e 22 de dezembro. No Brasil, a estação das flores começa oficialmente nesta segunda-feira, 22, às 15h19min (horário de Brasília).
Como será a primavera no Brasil em 2025?
A primavera marca o fim do período seco do inverno e o início dos temporais de fim de tarde, além do aumento gradual do calor, que prepara a transição para o verão.
Segundo a ClimaTempo, os impactos da estação variam em cada região:
Região Sul
- Maior possibilidade de período secos, especialmente no Rio Grande do Sul, mesmo com a passagem de frentes frias;
- A passagem de algumas frentes frias poderá provocar acentuada a queda de temperatura em outubro e em novembro, com chance de geada tardia nas áreas mais altas das serras;
- Episódios de calor intenso podem ocorrer na região e há a possibilidade de ondas de calor no verão;
Região Sudeste
- Eventos de calor intenso são esperados especialmente para o interior da região, mas episódios de queda acentuada de temperatura ainda podem ocorrer em outubro e em novembro na passagem de frentes frias moderadas a fortes;
- Retorno gradual da chuva, com aumento da frequência a partir de meados de outubro; frentes frias terão maior impacto nas áreas próximas ao mar;
Região Centro-Oeste
- Episódios de calor extremo podem ocorrer no fim de setembro e início de outubro;
- Pancadas de chuva ganhará regularidade e volume a partir de meados de outubro;
- Risco de redemoinhos de poeira e de levantamento de cortina de poeira até meados de outubro;
Região Nordeste
- A maioria das áreas do interior na região passará a primavera com forte calor e muito sol, com lento retorno das pancadas de chuva;
- Aumento da temperatura e diminuição da frequência da chuva na costa leste do Nordeste, mas ainda com chance de passagem de frentes frias pela costa da Bahia;
Região Norte
- Precipitações acima da média em muitas áreas da região, o que vai acelerar o processo de cheia dos rios;
- Há possibilidade de risco de cheia severa em 2026, especialmente na região do rio Negro e do Solimões.
De modo geral, a primavera de 2025 deve apresentar volumes de chuva um pouco acima da média em boa parte do país.
A primavera de 2025 e o ciclone extratropical
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no primeiro dia de primavera, 22, uma frente fria chegará ao Sudeste, e, até quarta-feira avançará “também pelos estados do Centro-Oeste, onde provocará temporais e poderá chegar ao sudoeste da Amazônia” na região Norte.
A frente fria está associada a um ciclone extratropical formado entre Argentina, Paraguai e Sul do Brasil. Durante o fim de semana (20 e 21), o fenômeno causou fortes tempestades e queda de granizo em estados como Santa Catarina e Paraná.
Nesta segunda-feira 22, o ciclone avança para o Sudeste, podendo gerar ventos entre 60 e 100 km/h. A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta orientando a população a reforçar telhados, evitar áreas arborizadas e seguir as recomendações oficiais.
No Nordeste, o tempo seguirá predominantemente firme, com chuvas ocasionais no litoral e influência dos ventos, sem grandes impactos da instabilidade.