7 sobremesas refrescantes para a primavera

A primavera marca um período em que as frutas ganham mais espaço nas mesas. Nesse contexto, apostar em sobremesas que aproveitam o melhor da safra é uma ótima escolha para quem gosta daquele doce depois do almoço. Com combinações que vão do tradicional ao criativo, há opções capazes de agradar diferentes paladares. A seguir, confira 7 receitas de sobremesas refrescantes para a primavera!

Panna cotta de pêssego Ingredientes Creme 500 ml de creme de leite

2/3 de xícara de chá de açúcar

chá de 1 colher de chá de essência de baunilha

24 g de gelatina em pó sem sabor

5 colheres de sopa de água gelada

Raspas de 1 limão Compota 8 pêssegos descascados e cortados em pedaços

2 colheres de sopa de suco de limão

1/2 xícara de chá de açúcar Modo de preparo Creme Em um recipiente, coloque a gelatina e adicione a água. Mexa bem até dissolver e reserve. Em uma panela, coloque o creme de leitee leve ao fogo médio para aquecer, sem deixar ferver. Após, retire do fogo e adicione o açúcar, a essência de baunilha, a gelatina reservada e as raspas de limão e misture bem. Distribua o creme em recipientes individuais e reserve.

Compota Em uma panela, coloque os pêssegos, o suco de limão e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até os pêssegos desmancharem bem levemente. Desligue o fogo, espere esfriar e distribua a compota sobre os recipientes com o creme. Leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida. Musse de manga Ingredientes 395 g de leite condensado

1 manga descascada e picada

3 colheres de sopa de açúcar

24 g de gelatina em pó sem sabor

2 colheres de sopa de suco de limão

5 colheres de sopa de água fria

3 claras de ovo Modo de preparo No liquidificador, bata o leite condensado, a manga e o suco de limão até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e reserve. Em outro recipiente, coloque a água fria e a gelatina e leve ao fogo médio, em banho-maria, para dissolver. Depois, adicione a gelatina ao creme de manga e misture bem. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar por 3 minutos. Tire a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, para não cozinhar a clara de ovo. Depois, transfira para a batedeira e bata até dobrar de volume. Em seguida, incorpore delicadamente as claras em neve ao creme de manga. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 2 horas.

Sorvete de melancia Ingredientes 4 xícaras de chá de melancia sem sementes e cortada em cubos

1 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de suco de limão

1 pitada de sal

1/4 de xícara de chá de água gelada

24 g de gelatina em pó sem sabor

1 xícara de chá de creme de leite gelado Modo de preparo Em um recipiente, coloque a melancia, o açúcar, o suco de limão e o sal, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, transfira a melancia para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque a gelatina e a água. Mexa bem até dissolver e leve ao fogo baixo por 2 minutos. Desligue o fogo e transfira a gelatina para uma batedeira. Acrescente a melancia reservada e o creme de leite e bata até dobrar de volume. Coloque o sorvete em um recipiente e leve ao congelador por 30 minutos. Sirva em seguida. Taça de frutas Ingredientes 3 morangos cortados em cubos

1 kiwi sem casca e cortado em cubos

1 maçã cortada em cubos

Polpa de 1 maracujá com as sementes

4 colheres de sopa de iogurte natural desnatado Modo de preparo Em uma taça, coloque metade das frutas e, por cima, o iogurte. Cubra com a outra metade das frutas e regue com a polpa de maracujá. Pudim de goiaba Ingredientes 1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

500 g de polpa de goiaba madura

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite integral

12 g de gelatina incolor sem sabor

incolor sem sabor 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

Fatias finas de goiaba fresca

Corante alimentício rosa a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até caramelizar levemente. Acrescente a água e o corante rosa com cuidado, mexendo até formar uma calda lisa. Despeje no fundo de uma forma de pudim e reserve.