Veja práticas para aproveitar as energias de renovação da primavera / Crédito: EdiCase Astrologia

No dia 22 de setembro, às 15h19, começa a primavera, estação marcada pelo equilíbrio entre luz e sombra, simbolizando harmonia, renovação e crescimento. É o momento em que a natureza desperta: campos florescem, animais se multiplicam e sementes rompem o solo, trazendo cores, formas e aromas variados. Essa fase convida cada um de nós a também florescer, ou seja, abraçar novas experiências e aproveitar a vitalidade que surge a cada dia: sair para receber o aumento da luz, aproveitar a beleza da vida e se permitir novas experiências.

Na bruxaria, falamos que nosso maior conhecimento está na compreensão dos ciclos; por isso, cada estação é plenamente vivida. Algumas bruxas chamam o equinócio de primavera de Celebração de Ostara, nome ligado à deusa germânica da aurora, Eostre ou Ôstara, senhora da fertilidade, da renovação e dos novos começos. Muitos símbolos que associamos hoje à Páscoa, que acontece na primavera do Hemisfério Norte — como os ovos e o coelho — têm raízes nesse culto ancestral, representando a força criadora da vida e a fertilidade que se espalha na natureza. Correspondências mágicas e energéticas da primavera As correspondências mágicas e energéticas da primavera estão ligadas ao florescer da vida, à fertilidade, ao amor e às novas oportunidades. Plantas: canela, pinheiro, hortelã, lavanda, camomila e peônia;

canela, pinheiro, hortelã, lavanda, camomila e peônia; Incensos: florais, como rosa, lavanda, camomila, magnólia etc.;

florais, como rosa, lavanda, camomila, magnólia etc.; Cores: amarelo, verde, rosa, laranja e branco;

amarelo, verde, rosa, laranja e branco; Pedras: ametista, quartzo rosa , peridoto e esmeralda;

ametista, , peridoto e esmeralda; Símbolos: flores, coelhos, coroa de flores e sementes. Práticas para a estação A primavera é vista como uma estação de renovação, expansão e vitalidade. Por isso, indica-se:

Ter esperança;

Cuidar do físico;

Honrar antepassados;

Abrir a janela para deixar o sol da primavera entrar. Dicas e atividades O ovo é um grande símbolo da estação, representando a fertilizada e a abundância. Ele pode ser utilizado em diferentes práticas, algumas indicações são: Guarde e espalhe cascas de ovos no jardim para garantir uma colheita abundante;

Pinte ovos cozidos para representar a alegria e a realização de pedidos. Além disso, o momento incentiva a refletir sobre o que você deseja ver florescer em sua vida e como pode ajudar nesse desabrochar. Por Alline Lima — professora e sacerdotisa