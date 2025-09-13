O poder de doar: como a solidariedade transforma o cérebro de quem doa / Crédito: Reprodução/ANAC

Por muito tempo, acreditou-se que a solidariedade era apenas um gesto nobre, guiado por princípios morais ou religiosos. Hoje, estudos sobre o cérebro humano revelam que o ato de doar não transforma apenas realidades externas, mas o próprio cérebro do doador. Leia também | Violência contra crianças: 31% admitem agressões à disciplina no Nordeste



Com cerca de 86 bilhões de neurônios e trilhões de conexões sinápticas, o cérebro sempre foi um enigma. Mas, nos últimos anos, tornou-se protagonista de estudos que revelam algo surpreendente: quando doamos, somos mais felizes. É o que mostra um estudo de Harvard. As pessoas preferem ter a opção de contribuir e gostam de ver os resultados de suas doações. A neurocientista Mellanie Fontes explica: "O cérebro é programado para cooperar. Quando doamos, sentimos um reforço interno positivo que incentiva esse comportamento." Esse sentimento é vivido na prática por Cristina Sales, de 52 anos, que conta como o ato de doar transformou sua maneira de ver a vida. "Quando faço uma doação, me sinto mais leve e feliz. Não é só ajudar o próximo, é uma sensação boa que retorna para nós. E o melhor é que nunca falta. Sempre tem algo para doar ou alguém querendo ajudar. Doar, para mim, virou parte da vida." O que Cristina talvez não soubesse é que, no momento em que fez a doação, seu cérebro estava produzindo dopamina e ocitocina, substâncias ligadas ao prazer, à empatia e ao vínculo social.

O cérebro do doador Não é apenas uma impressão: quem doa pode, de fato, se sentir melhor. Segundo a neurocientista Mellanie Fontes, o ato de doar ativa áreas do cérebro associadas ao prazer, à empatia e à motivação. "Quando alguém faz uma doação, as chamadas vias mesolímbicas são ativadas, ligadas à recompensa e ao bem-estar", explica. Além disso, estruturas como o córtex pré-frontal, o córtex cingulado e a ínsula (ligadas à tomada de decisões e ao processamento afetivo) também entram em ação. Essa atividade cerebral pode gerar sensações positivas, como leveza, alegria e até felicidade. Há a liberação de substâncias como dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas, que ajudam a construir essas sensações. Pesquisas também indicam que quem pratica ações solidárias pode ter redução na percepção de estresse e sintomas de depressão, além de apresentar maior bem-estar psicológico.

A empatia, base da maioria dos atos de doação, também pode ser desenvolvida ao longo do tempo. "A ciência já demonstrou que comportamentos pró-sociais podem ser treinados. Nosso cérebro tem essa capacidade de se adaptar, é o que chamamos de neuroplasticidade. Em suma, ao fazer o bem, o cérebro também recebe. E parece aprender a repetir." Brasil ocupa 86º lugar no ranking mundial de solidariedade

Apesar de ser conhecido por sua cultura acolhedora e acolhedora, o Brasil ainda ocupa uma posição modesta no cenário mundial da solidariedade. De acordo com o World Giving Index 2024, que avalia a generosidade em 142 países, o Brasil aparece em 86º lugar. A pesquisa, realizada anualmente pela organização britânica Charities Aid Foundation, considera três pilares do comportamento solidário: a disposição de ajudar estranhos, o voluntariado e a doação de dinheiro. No Brasil, a ação mais comum continua sendo ajudar estranhos: 65% dos entrevistados disseram já ter ajudado alguém que não conheciam.