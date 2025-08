Violência contra crianças: 31% admitem bater para disciplinar no Nordeste

Quase metade afirma gritar ou brigar com a criança (48%) e dizer coisas como "espera para ver o que vai acontecer" ou "você vai ficar sem celular" (47%) com frequência

Dar palmadas, beliscões ou apertos ainda fazem parte dos métodos de disciplinar crianças de 29% dos brasileiros, segundo pesquisa encomendada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e realizada pelo Datafolha. No Nordeste, o percentual de pessoas que admitem bater “sempre ou de vez em quando” sobe para 31%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em um dos quatro módulos, a pesquisa perguntou aos brasileiros sobre métodos disciplinares. Apesar de apenas 20% da população geral e 17% dos responsáveis por bebês e crianças acharem bater um jeito eficaz de lidar com a indisciplina, a porcentagem dos participantes que de fato utilizam esse método é maior.

Leia mais Ceará lança plano com 12 indicadores para melhorar primeira infância até 2033; veja quais

Sobre o assunto Ceará lança plano com 12 indicadores para melhorar primeira infância até 2033; veja quais

Os métodos mais utilizados, segundo relato dos participantes da pesquisa, é “conversar e explicar o erro” e “acalmar a criança e retirá-la do lugar/situação”, com 95% e 94% dos adultos nordestinos afirmando usar sempre ou de vez em quando.

Quase metade afirma gritar ou brigar com a criança (48%) e dizer coisas como “espera para ver o que vai acontecer” ou “você vai ficar sem celular” (47%) com frequência na região Nordeste. A porcentagem também é maior do que a média brasileira (43%).