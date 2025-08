Democratas deixam Texas para bloquear manobra republicana que redistribui distritos eleitorais

Dezenas de legisladores estaduais do Texas deixaram o estado para bloquear uma redistribuição de distritos eleitorais que favorece os republicanos antes das eleições de meio de mandato de 2026, e agora enfrentam ameaças de ações legais.

O estado controlado pelos republicanos, sob a influência do presidente Donald Trump, tenta mudar as fronteiras dos distritos que elegem os legisladores no Congresso, de maneira que cinco assentos podem passar de controle democrata para republicano.