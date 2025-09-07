Desfile 7 de Setembro ao vivo: acompanhe no Youtube do O POVO

Com tema "Brasil Soberano", desfile cívico-militar do 7 de Setembro em Brasília começa às 9 horas; acompanhe no Youtube O POVO programação em todo o País

Acontece neste domingo, 7, o desfile cívico-militar alusivo ao feriado de 7 de Setembro , que marca os 203 anos da independência do Brasil. O canal do O POVO no Youtube exibe, retransmitindo a programação ao vivo do Canal Gov, a passeata em Brasília (DF), que começa às 9 horas.

O presidente Lula (PT) comparecerá ao evento, que também contará com a presença de ministros e outras autoridades. Além da Capital Federal, os desfiles ocorrem em diversas cidades.

Em Brasília, a programação começa às 9 horas, com a chegada de Lula. O presidente fará a revista às tropas, ainda no Palácio do Planalto e, em seguida, irá ao local do desfile.

Desfile do 7 de Setembro será dividido por eixos temáticos

A celebração na Capital Federal será dividida em três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, Brasil do Futuro, e COP30/Novo PAC. Cada eixo trará destaques de ações do Governo Federal.